В Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Харьковской и Херсонской областях самым популярным стал Daewoo Lanos.

На вторичном рынке (внутренние перепродажи и первые регистрации подержанных авто) сентября можно видеть автомобили, которые давно полюбили украинцы, в частности, Volkswagen Golf, Skoda Octavia и Daewoo Lanos.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Volkswagen Golf специалисты назвали "чемпионом равнин и Карпат". Именно он стал лидером сентября в Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях. Причины популярности автомобиля заключаются в том, что Golf - прочный, простой и экономный.

Видео дня

Усиливает рыночные позиции наличие электрической версии e-Golf, а также много различных вариантов по цене от нескольких сотен долларов за до сих пор актуальную вторую генерацию до около 30 тысяч долларов за новое восьмое поколение.

В Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Харьковской и Херсонской областях самым популярным стал Daewoo Lanos, который выбирают из-за дешевизны, простого ремонта и большого количества имеющихся запчастей.

"Daewoo Lanos - как сухой репейник: сколько не тряси штанишкой, все равно принесешь его домой", - считают специалисты авторынка.

В Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях рейтинг возглавила Skoda Octavia. Среди преимуществ этого авто - большой багажник и различные дизельные варианты.

Автомобилисты столицы, а также жители Житомирской и Николаевской областей чаще выбирали Volkswagen Passat, тогда как в Одесской области самым популярным стал BMW X5.

В целом подавляющее количество отечественных покупателей выбирает знакомые, проверенные и понятные модели.

"Golf и Lanos - два полюса одного феномена: любви к простоте", - говорят в Институте исследований авторынка.

Украинский авторынок - другие новости

Ранее эксперты назвали десятку самых популярных авто возрастом до пяти лет, ввезенных из-за рубежа. Лидером стал компактный электрический кроссовер (SUV) Tesla Model Y. Второе и третье места заняли Tesla Model 3 и Kia Niro, соответственно. Всего в прошлом месяце украинцы приобрели 8,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до пяти лет.

Напомним также, что недавно был обнародован рейтинг самых популярных в Украине гибридных автомобилей, который возглавил кроссовер Toyota RAV4.

Вас также могут заинтересовать новости: