Хотя всеобщая мобилизация пока не касается женщин, украинки могут попать на войну.

В Украине действует военное положение и объявлен всеобщий призыв мужчин. Женской половины населения она не касается. Как ранее объяснял в комментарии УНИАНу адвокат, обязательная мобилизация женщин в Украине 2025 отсутствует.

Но это не значит, что на фронте нет защитниц. Женщины в ВСУ начисляют около 62 тысяч человек. Мы разобрались, кто из женщин попадает под мобилизацию, кому запретят свободный выезд из страны и могут ли украинок оштрафовать за нарушение правил учета.

Как изменится мобилизация женщин в Украине в 2025 году

До конца этого года не ожидается каких-либо изменений в призыве украинок. Девушки могут присоединиться к армии только добровольно, подписав контракт в ВСУ. Для этого нужно пройти военно-врачебную комиссию, выбрать желаемую бригаду и попасть на собеседование.

Чтобы девушку-добровольца взяли на фронт, желательно закончить курсы воинской подготовки и первой медицинской помощи. При этом в подписании контракта ей могут отказать при наличии 3 детей, одного ребенка с инвалидностью, проблем со здоровьем и других обстоятельствах.

На данный момент неизвестно, когда будет женская мобилизация в Украине и будет ли вообще. Без изменений в законодательстве это невозможно.

Какие профессии женщин подлежат мобилизации в Украине

Как уже говорилось ранее, обязательного призыва для женского пола нет. Но некоторые категории украинок имеют обязанность становиться на воинский учет. Это касается представительниц медицинских специальностей. При этом мобилизация женщин-медиков все равно не проводится, а учет нужен для составления резерва.

Законопроект №2664 и приказ Минобороны №z1566-21 определяют профессии, работницы которых обязательно ставятся на учет. Это врачи всех специальностей, фармацевты, медсестры, акушерки, психологи, стоматологи и т.п. Если будет издан указ о мобилизации женщин в Украине, есть вероятность, что именно их призовут первыми.

Важно учитывать, что военнообязанными считаются даже медики, которые после получения образования не работали по профессии. Если не встать на учет и не сообщать ТЦК об изменении личных данных, украинку могут наказать штрафом.

Таким образом, врачи считаются военнообязанными обязательно, а все остальные могут встать на учет по своему желанию. При этом призыв всех девушек проводится только добровольно. Важно помнить, какие ограничения накладывает на добровольца мобилизация женщин - законопроект применяет к таким защитницам такие же требования, как мужчинам. Они не смогут выехать за границу, демобилизоваться без оснований и уйти из армии, пока не закончится военное положение.

Кроме военных, выезд за границу запрещен женщинам-госслужащим, причастным к государственной тайне и подозреваемым в уголовных преступлениях.

