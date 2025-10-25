Димитриевская родительская суббота - один из поминальных дней в церкви, когда принято молиться за умерших близких.

Димитриевская суббота - поминальный день, который приходится на субботу перед праздником святого Димитрия. В зависимости от того, придерживаются верующие нового или старого стиля календаря, дата поминального дня может различаться. Но суть остается неизменной: в это время традиционно молятся за умерших, поминают предков и соблюдают определенные запреты и правила.

Почему родительский день называется Дмитриевская суббота и когда ее отмечают

Как уже рассказывал ранее УНИАН, родительские субботы - особенные дни в церкви, когда молятся за усопших христиан. Всего таких поминальных дней в году несколько.

Димитриевская суббота свое название получила по имени великомученика Димитрия Солунского. Сначала заупокойные молитвы в Дмитриевскую субботу звучали за усопших воинов, ведь воином был и святой Димитрий, но впоследствии в этот день стали поминать и всех усопших православных христиан.

Отмечают Дмитриевскую субботу накануне праздника, фиксированной даты, как таковой нет, но это всегда суббота. Так как Православная церковь Украины сменила календарь, то день памяти великомученика Димитрия сдвинулся на 13 дней раньше - вспоминают святого 26 октября. То есть, в этом году Димитриевская родительская суббота приходится на 25 октября.

Верующие, которые придерживаются старого календаря, вспоминают Димитрия Солунского 8 ноября, поэтому поминальный день по старому стилю - 1 ноября.

Что делать в родительскую субботу - церковные и народные традиции

Если говорить, что нужно делать в родительскую субботу, то этот поминальный день ничем не отличается от других. Православные идут в церковь, чтобы помолиться за умерших родственников и близких. Считается, что по молитвам души усопших получают особую помощь, так как не все при жизни успевают искупить свои грехи. Облегчить их участь на том свете могут живые - через молитвы.

В храм несут постные продукты на помин, называют это "панихидкой" - хлеб, растительное масло, сахар, фрукты, конфеты. Однако, как говорят священники, нести что-либо в церковь "на панихиду" не является обязательным - гораздо важнее просто прийти помолиться.

Также в поминальный день традиционно идут на кладбище и убирают могилы. Дома устраивают поминальные обеды - в народе верят, что в такие дни за столом собираются души ушедших, поэтому для них на стол ставят лишнюю тарелку и приборы. Традиционные блюда нехитрые - кутья, каша, пироги, кисель, а также любимые блюда ушедших родственников.

Что нельзя делать в родительскую субботу

В родительские дни обычно не поминают некрещеных и тех, кто при жизни отвергал Бога. Однако священники говорят, что молиться нужно за тех, кто сам этого не сделал.

В народе есть ряд своих запретов:

запрещается употреблять алкоголь;

не следует шуметь, сильно веселиться, ссориться;

нельзя плохо говорить об умерших.

Касательно того, можно ли делать уборку или можно ли стирать в родительскую субботу, то в церкви таких запретов нет. Важно, чтобы повседневные дела не отвлекали вас от молитвы, светлых воспоминаниях и мыслях о духовном.

Считается, что двери дома в родительскую субботу не стоит запирать до конца вечера, а свеча, которую зажигают в память об ушедших, не тушат - она должна догореть сама.

