В США рассматривают потенциальные варианты установки противодронных турелей на танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.
Как отмечает военный портал Defense Express, массовое распространение FPV-дронов сильно ударило по эффективности бронетехники и классических методах ее использования на поле боя. Впрочем, в США обещают исправить это с установкой турели Bullfrog на Abrams и Bradley.
Аналитики отмечают, что фотографии с макетом из соответствующих испытаний потенциальной интеграции появились в соцсетях компании-разработчика модуля Allen Control Systems. Никаких деталей не сообщается, но имеющиеся материалы дают определенное понимание относительно будущего таких систем защиты.
Что касается Bradley, то турель на ней была замечена сразу в двух вариантах установки. Первый - на прицеле наводчика, что дает возможность установки на любую модификацию машины, оставляя свободное место на башне.
"Другим случаем получается интеграция сверху на панорамный прицел командира, присутствующий на самых современных вариантах БМП. С одной стороны, это серьезное увеличение высоты, но при этом система не мешает обзору", - отмечает портал.
Что касается Abrams, то потенциальных вариантов не показали, ведь "имеющееся на фото расположение выглядит не очень реалистичным". В то же время, отмечают аналитики, возможно, что так же будет рассмотрена инсталляция на командирский CITV.
Кроме того, указывают в Defense Express, есть интересный предложенный вариант, который часто обсуждается - с заменой штатного дистанционно управляемого пулеметного модуля CROWS на Bullfrog. Это позволит сделать так, чтобы турели не мешали друг другу при работе, а также даст возможность оптимизировать место на башне, где уже и так полно другого оборудования.
Что касается потенциальной эффективности, то около года назад прототип от Allen Control System продемонстрировал свою способность сбивать дроны. Применяться могут различные пулеметы: M240, M2, M230 и M134 - в соответствии с потребностями.
Так, отмечают аналитики, есть возможность оперативного перехвата до трех беспилотных летательных аппаратов вокруг машины на расстоянии до 800-1500 м, в зависимости от вооружения.
"В то же время пока не произошло даже практической интеграции на бронетехнику, не говоря об испытаниях или применении на поле боя, поэтому пока рано говорить о том, что перед нами наконец "решение проблемы дронов"", - подчеркивает портал.
