Пока еще рано говорить о том, что уже есть "решение проблемы дронов".

В США рассматривают потенциальные варианты установки противодронных турелей на танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.

Как отмечает военный портал Defense Express, массовое распространение FPV-дронов сильно ударило по эффективности бронетехники и классических методах ее использования на поле боя. Впрочем, в США обещают исправить это с установкой турели Bullfrog на Abrams и Bradley.

Аналитики отмечают, что фотографии с макетом из соответствующих испытаний потенциальной интеграции появились в соцсетях компании-разработчика модуля Allen Control Systems. Никаких деталей не сообщается, но имеющиеся материалы дают определенное понимание относительно будущего таких систем защиты.

Видео дня

Что касается Bradley, то турель на ней была замечена сразу в двух вариантах установки. Первый - на прицеле наводчика, что дает возможность установки на любую модификацию машины, оставляя свободное место на башне.

"Другим случаем получается интеграция сверху на панорамный прицел командира, присутствующий на самых современных вариантах БМП. С одной стороны, это серьезное увеличение высоты, но при этом система не мешает обзору", - отмечает портал.

Что касается Abrams, то потенциальных вариантов не показали, ведь "имеющееся на фото расположение выглядит не очень реалистичным". В то же время, отмечают аналитики, возможно, что так же будет рассмотрена инсталляция на командирский CITV.

Кроме того, указывают в Defense Express, есть интересный предложенный вариант, который часто обсуждается - с заменой штатного дистанционно управляемого пулеметного модуля CROWS на Bullfrog. Это позволит сделать так, чтобы турели не мешали друг другу при работе, а также даст возможность оптимизировать место на башне, где уже и так полно другого оборудования.

Что касается потенциальной эффективности, то около года назад прототип от Allen Control System продемонстрировал свою способность сбивать дроны. Применяться могут различные пулеметы: M240, M2, M230 и M134 - в соответствии с потребностями.

Так, отмечают аналитики, есть возможность оперативного перехвата до трех беспилотных летательных аппаратов вокруг машины на расстоянии до 800-1500 м, в зависимости от вооружения.

"В то же время пока не произошло даже практической интеграции на бронетехнику, не говоря об испытаниях или применении на поле боя, поэтому пока рано говорить о том, что перед нами наконец "решение проблемы дронов"", - подчеркивает портал.

Вооружение армии США

Как сообщалось, армия США в рамках усиления маневренности собственных подразделений в бою протестировала новую мобильную минометную систему по принципу shoot and scoot - легкий 81-миллиметровый минометный комплекс под названием Scorpion Light от компании Global Military Products.

В то же время, в армии Штатов пока не комментируют тестирование их военнослужащими системы Scorpion, а также неизвестно, имеют ли они планы по принятию ее на вооружение.

Вас также могут заинтересовать новости: