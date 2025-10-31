Главной его целью являются большие дроны типа "Баба Яга" и разведывательные БПЛА.

Российская компания "Гумич-РТК" презентовала новый наземный роботизированный комплекс (НРК) "Импульс-ПВО", вооруженный сразу четырьмя дронами-перехватчиками "Елка".

Как сообщил военный портал Defense Express, эти дроны действуют по принципу "выстрелил и забыл". Они полностью автономны, оператору достаточно направить камеру на цель, после чего осуществляется захват, и "Елка" летит к своей цели на скорости до 200 км/ч.

Впрочем, он способен перехватывать только беспилотники, которые летят на скорости до 60 км/ч. Поэтому главной его целью являются большие дроны типа "Баба Яга" и разведывательные БпЛА.

"Импульс-ПВО" создан на базе НРК "Импульс-М". Сверху устанавливается до двух пусковых установок (ПУ) по два перехватчика "Елка" в каждой.

При этом, пишут эксперты, похоже, что существует сразу два варианта пусковых. Первый - "открытый" - был показан еще раньше. Он может вращаться, а также имеет камеру для обнаружения и захвата.

Второй - это "закрытый" вариант, где каждая "Елка" размещается в собственном контейнере. Вероятно, для защиты от обломков, погодных условий и окружающей среды. Сейчас это уже третий тип ПУ для "Елки", а первым был вариант ручной ПУ.

В Defense Express также отметили, что для защиты определенных важных объектов удобнее и эффективнее будет посадить нескольких пехотинцев, чем размещать целый НРК, ведь им как минимум будет легче обнаружить цель, чем "Импульсу-ПВО". Также это будет дешевле.

"Поэтому здесь стоит посмотреть в "другую сторону". На базе "Импульс-М", кроме "Импульс-ПВО", создано еще несколько других НРК. В частности, имеются мостоукладчики, минеры, носители ПТРК, РЭБ, РЭР, грузовые версии и версии с дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом или автоматическим гранатометом", - отметили аналитики.

То есть НРК на базе "Импульс-М" охватывают почти все сферы и могли бы действовать автономно, без поддержки другими средствами. Такая группа теоретически сможет бороться с FPV-дронами - обычными и на оптоволокне, бронетехникой, пехотой, разведывательными БПЛА, а также минировать территорию, прокладывать себе путь мимо канав и рвов, разведывать радиопространство.

В Defense Express также отметили, что противодействовать и даже выявлять такие НРК может быть проблемно, ведь управляются они или по защищенному радиоканалу, или через оптический кабель. Кроме того, заявляется, в случае потери связи он способен самостоятельно вернуться к заранее определенной точке.

Грузоподъемность "Импульс-М" - более 500 килограммов. Он может тянуть за собой еще и прицеп с 1,5 тоннами груза. Длина его - 2,2 метра, а ширина - 1,6 метра. Автономность - до четырех часов, - скорость - до 15 км/ч.

Так, отметили аналитики, новый "Импульс-ПВО", вероятно, будет применяться в составе группы других НРК непосредственно на линии боевого соприкосновения или рядом с ней. В составе группы он возьмет на себя роль средства для борьбы с разведывательными БПЛА и дронами-"бомбардировщиками" типа "Бабы Яги".

В США хотят защитить от дронов Abrams и Bradley

Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки рассматривают потенциальные варианты установки противодронових турелей на танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley. В Defense Express объяснили, что массовое распространение FPV-дронов сильно ударило по эффективности бронетехники и классических методах ее использования на поле боя. Поэтому США обещают исправить это с установкой турели Bullfrog на Abrams и Bradley.

В то же время пока не произошло даже практической интеграции на бронетехнику, не говоря об испытаниях или применении на поле боя. Поэтому пока рано говорить о "решении проблемы дронов".

