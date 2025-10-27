Эксперт по отдыху объяснил, как сэкономить на путешествии.

Украинцы, которые путешествуют по миру, знают, что часто цена на билеты той или иной авиакомпании зависит от дня недели. Иногда приобрести их можно дешевле, если знать некоторые хитрости. Рассказываем, когда падает цена на билеты на самолет, и какую дату выбрать.

Как поймать снижение цены на авиабилеты - совет эксперта

Обычно люди, планируя отпуск, сразу определяются с тем, в какое время года хотят полететь отдыхать, какой предпочитают отель, страну и город, а также тип отдыха. Тем не менее, инсайдер компании On The Beach и эксперт по отдыху рассказал в материале Express, в какое время лучше покупать билеты на самолет, так как этот нюанс должен должен быть учтен путешественниками.

Роб считает, что выбранный день отъезда может существенно повлиять на цену билета. Он сделал свои выводы на основе анализа данных о бронировании за 2026 год, чтобы определить самые экономически выгодные дни для путешествий. Специалист выяснил, в какой день меняются цены на авиабилеты - по его сведениям, самым дорогим днем для покупки билетов на самолет стала среда.

По его мнению, дороговизна обусловлена большим количеством деловых поездок - люди среди недели часто летают по работе, и поэтому цены билетов, особенно на короткие рейсы, растет в этот период. То же самое касаетсявторника и субботы - в эти дни тоже экономия на стоимости билетов маловероятна.

Специалист объяснил, когда лучше покупать билеты на самолет чтобы было дешевле, упоминая воскресенье, как день, который находится где-то посередине. В воскресенье билеты не самые дорогие, но и не самые дешевые, этот показатель можно назвать промежуточным и условно приемлемым. Эксперт говорит, что в последний день недели авиабилеты будут стоить примерно на 5% меньше, чем в среду. Иногда такая сумма может быть очень ощутимой, а еще стоит помнить, что в отели также можно заселиться в воскресенье - будет меньше людей, а значит, тише. То же самое касается и аэропорта, где никогда нет суматохи в выходной день.

Дальше в списке удачных дней стоит понедельник, но, по словам Роба, путешественники не очень любят улетать на отдых в начале недели, так как у них возникают ассоциации с выходом на работу. Четверг занял второе место в рейтинге, а пятница - первое. Именно в последний будний день недели можно "поймать" билет, который будет на 13% дешевле, чем в среду.

Эксперт отметил, что пятница - популярный день для покупки билетов, поэтому сначала может показаться, что стоимость высокая, но на самом деле, она все равно будет ниже, чем в середине недели. Он считает, что рейсов стало больше, авиакомпании открывают больше направлений из-за популярности, и это способствует снижению цены на билеты. Роб не утверждает, что покупка билета в пятницу в 100% случаев приведет к заметной экономии, но в большинстве ситуаций действительно приводит к снижению затрат.

