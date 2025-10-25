Приготовленный по этому рецепту суп имеет роскошный сливочный вкус.

Тыквенный суп пюре присутствует в осенних меню большинства ресторанов. Одновременно легкое, питательное и очень ароматное блюдо нравится почти всем. Повторить его дома не составит труда, особенно если подобрать правильный сорт тыквы.

Мы рассказали, как сделать восхитительный тыквенный суп - рецепт хорош тем, что его можно изменять под свой вкус. Вы можете приготовить более сытный вариант с наваристым бульоном, или сделать его диетическим. Это блюдо всегда получается идеальным.

Тыквенный крем суп - рецепт как в ресторанах

Способ приготовления и ингредиенты лакомства назвало кулинарное издание EatingWell. Эксперты советуют использовать именно мускатную тыкву. Этот сорт отличается особенно сладкой и ароматной мякотью.

Чтобы сделать тыквенный суп, подготовьте такие продукты:

одна небольшая тыква;

одна луковица;

стебель сельдерея;

два зубчика чеснока;

литр куриного бульона;

пятьсот миллилитров воды;

пятьдесят граммов сливочного масла;

столовая ложка оливкового масла;

соль, перец, любимые специи;

чайная ложка сухого тимьяна;

зелень по вкусу.

Это "базовый" рецепт, который можно подстроить под себя. К примеру, вы можете добавить мясо или рыбу, либо сделать густой тыквенный суп пюре со сливками.

На сковороде нагрейте смесь оливкового и сливочного масел. Сельдерей и лук нарежьте одинаковым мелким кубиком. Обжарьте на небольшом огне 4 минуты. Всыпьте тимьян, перемешайте и выключите огонь.

Тыкву нарежьте произвольными частями, залейте водой и бульоном. Варите под крышкой на слабом огне около 25 минут. Овощ должен легко разминаться вилкой.

В бульон с тыквой добавьте зажарку. Выложите остальное растаявшее масло. Перебейте тыквенный крем суп блендером до однородности. Добавьте соль, перец по вкусу. Храните блюдо в холодильнике не более трех суток.

Подавать тыквенный суп-пюре рекомендуется с сухариками, семечками и рубленой зеленью. По желанию можно добавить мясо, грибы, жареный бекон или сыр.

Если готовите тыквенный крем-суп со сливками, то влейте продукт в теплое, а не горячее блюдо. Сливки сокращают срок годности, поэтому добавлять их стоит уже при подаче.

