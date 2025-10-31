Заработок каменщиков демонстрирует рекордное повышение на 115% за год.

Из-за нехватки специалистов рабочих специальностей, о которой сообщили 63% опрошенных украинских компаний, работодатели вынуждены существенно повышать заработные платы своих работников. Об этом говорится в результатах совместного исследования OLX и Европейской Бизнес Ассоциации, которые есть в распоряжении УНИАН.

За последние четыре года зарплаты мастеров существенно выросли, но темп зависел от профессии. Наибольший рост зафиксировали у каменщиков - с 15 тысяч гривень в сентябре 2022-го до 50 тысяч гривень в сентябре этого года.

Зарплаты сантехников выросли с 15 до 40 тысяч гривень, а штукатуров - с 22,5 до 60 тысяч. Наименьший рост медианной заработной платы у разнорабочих - с 12,5 до 22,5 тысячи гривень.

Если сравнивать с сентябрем прошлого года, то наибольший рост медианной зарплаты наблюдается у сантехников - до 40 тысяч гривень (+30,1%), маляров - до 38,5 тысячи гривень (+23,2%) и разнорабочих - до 22,5 тысячи гривень (+21,6%). При этом медианные зарплаты строителей и плиточников выросли примерно на 21% и равны 42,5 тысячи гривень.

В случае с прорабами сохранился уровень прошлого года - 45 тысяч гривень. В перечень самых высокооплачиваемых мастеров вместе со штукатурами попали фасадчики - 52,5 тысячи гривень и каменщики - 50 тысяч гривень.

"Анализ показывает, что даже среди высокооплачиваемых мастеров динамика роста разная. Зарплаты фасадчиков и штукатуров остаются стабильно высокими, а заработок каменщиков демонстрирует рекордное повышение на 115% за год", - говорят специалисты рынка.

Эти изменения демонстрируют, что рынок рабочих профессий подвижный и конкурентный. Они также отражают экономические реалии, в частности уровень инфляции в Украине.

В сентябре этого года средняя заработная плата в Украине составила 26 623 гривни, что на 2,7% больше, чем в августе. Самые высокие заработные платы получали работники сферы информации и телекоммуникаций. В этой области зарплаты составляли 64 330 гривень.

Наименьшую зарплату фиксировали у тех, кто работает в сфере образования - 16 901 гривня. Задолженность по выплате заработной платы на 1 октября составляла 3,7 миллиарда гривень.

Стоит напомнить, что минимальную зарплату в этом году ни разу не повышали, тогда как цены в стране стабильно росли. По словам специалистов, нынешний уровень выплат уже давно не отражает сумму, на которую возможно прожить. Ожидается, что выплаты будут повышены в следующем году.

