Качественное утепление балкона позволит до минимума сократить теплопотери.

Ожидается, что будущая зима будет очень сложной и холодной, а потому уже сейчас нужно готовиться и утеплять свой дом. Особенное внимание стоит уделить своему балкону. Обычно он не отапливается и может приводить к значительным потерям тепла.

Многие люди не готовы или не могут себе позволить потратить много денег, чтоб утеплить балкон. Однако существует множество вариантов, как решить проблему своими руками.

Как утеплить балкон изнутри

Мы подобрали пять простых способов, которые позволяют утеплить балкон своими руками быстро и дешево.

Заклейте щели и окна

Это самый простой и доступный способ как утеплить балкон своими руками. С его помощью легко избавиться от сквозняков. Щели можно закрыть специальным уплотнителем для окон или самым обычным скотчем.

Для старых окон лучше подойдет специальная теплоизоляционная пленка или лента. Эти недорогие материалы помогут избавиться от сквозняков и снизить теплопотери. При этом стоят они недорого.

Окно нужно подготовить, чтоб пленка хорошо легла. В ином случае может появиться конденсат.

Утеплите пол

С помощью простого ковра, пледа или одеяла, можно уменьшить потерю тепла через пол. Не обязательно для этого покупать дорогое ковровое покрытие. Это могут быть старые или бюджетные ковры.

Также хорошим вариантом, чем утеплить балкон, считается пенопласт. Им можно утеплить как пол, так и стены. Укладка этого материала не займет много сил, времени и денег. Эффект от его использования вы заметите уже с первыми холодами.

Теплоотражающая фольга

Чтоб утеплить балкон своими руками, стоит обклеить его стены и потолок этим материалом. С помощью фольги тепло будет отражаться обратно в помещение, что снизит теплопотери.

Продается она в рулонах и стоит недорого. Крепить лучше на самые теплые и солнечные поверхности. Это могут быть стены, которые выходят на улицу или пространство за радиатором.

Утепление дверей

Это еще одна зона риска, из-за которой в ваша квартира будет терять тепло. Если убрать источник сквозняков, холод перестанет попадать внутрь.

В этом вам помогут специальные уплотнители. Они продаются в строительных магазинах и легкие в применении. С помощью уплотнителя можно ликвидировать даже самые мелкие щели. Если ситуация совсем сложная, вероятно, лучше повесить на дверь одеяло или плед.

Используйте текстильные шторы

Установка тканевых занавесок в сохранении тепла помогают лучше, чем жалюзи. Они создают дополнительный барьер от холода.

Шторы можно вывесить на осенне-зимний период, а с наступлением тепла - снять и убрать. С помощью текстиля помещение станет не только теплее, но и уютнее.

