С ноября для продления отсрочки больше не надо будет ходить в ТЦК.

В Украине продолжается призыв отдельных категорий граждан в армию для защиты государства от агрессора. Некоторые украинцы имеют право на получение брони или отсрочки, которые ограждают их от службы в войске.

Как оформляется отсрочка от мобилизации для студентов 2025 - далее в материале.

Мобилизация студентов 2025 - что важно знать

Для начала остановимся на том, кому положена отсрочка и какие есть требования. В частности, обучение необходимо проходить в дневной форме. Высшее образование должно быть первым и последовательным. Кроме того, важно, чтоб такой человек ранее не проходил службу в армии и не заканчивал военную кафедру.

Если повестка все равно пришла, то переживать не стоит. Необходимо просто предоставить ТЦК документы, подтверждающие освобождение от службы.

Хотя в период каникул военнообязанные не подлежат призыву, их могут мобилизовать в период, когда они уже получили степень бакалавра, но еще не зачислены на магистратуру. В этот период отсрочка для студентов после 25 лет фактически "не работает".

Кроме того, мобилизовать могут если:

отсрочка не оформлена или не продлена;

человек учится на заочном или вечернем;

это второе и более образование;

мужчина был отчислен.

В июле 2025 года в Украине был принят важный законопроект, согласно которому ввели военную подготовку студентов фармацевтических и медицинских специальностей. После ее прохождения они будут считаться офицерами запаса и подлежать призыву даже во время дальнейшей учебы. Введут в действие этот закон только с января 2026 года. Специальности и количество людей будет определять Минобороны.

Отсрочка для студентов в Резерв

В ноябре студенты смогут продлевать свою отсрочку от службы без обращения в ТЦК. Теперь оформление будет проходить через "Резерв+" или ЦПАУ.

Отсрочки будут автоматически продлеваться, если их предоставили в связи с постоянными основаниями. В список входят студенты, которые соответствуют требованиям, интерны и докторанты.

При этом бумажную справку с мокрой печатью теперь заменит электронный вариант или распечатка. Подтверждение отсрочки будет в соответствующем разделе приложения.

Файл для печати можно взять в "Резерв+", в "Дії" или ЦПАУ.

Отсрочка для студентов в Резерв будет продлена автоматически с 5 ноября вместе с новыми сроками военного положения. Уведомление об этом должно прийти до конца октября. После этого в приложении придет предложение обновить документ.

В чатботе поддержки появится раздел с разъяснениями, какие отсрочки продлеваются, а какие - нет, а также инструкция с дальнейшими шагами.

