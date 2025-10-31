Ранее правительство страны имело проблемы с финансированием.

Юбилейный 70-й конкурс "Евровидение" готовит немало сюрпризов. Среди них возвращение стран, которые несколько лет подряд не участвовали. В частности, о своем участии в следующем году сообщила Болгария.

Последние три года Болгария не была представлена на масштабном песенном, объясняя свое отсутствие финансовыми трудностями в стране. Однако, очевидно, что ситуация изменилась к лучшему. На официальной странице "Евровидения" в Instagram Болгарию поздравили с возвращением.

В ролике собрали лучшие моменты Болгарии на конкурсе за все годы участия. На фоне играла песня Poli Genova - If Love Was a Crime, которая представляла эту страну в 2016 году в Швеции.

"Добро пожаловать, Болгария! Они присоединятся к нам на 70-м "Евровидении" в Вене в 2026 году", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что до своей паузы в 2022 году, Болгария непрерывно участвовала в "Евровидении", начиная с 2005-го, когда конкурс проходил в Киеве.

К слову, лучший результат этой страны был установлен как раз в Украине, но уже после победы Джамалы в 2016 году. Тогда Кристиан Костов занял второе место с песней "Beautiful Mess", уступив лишь португальцу Сальвадору Собралу, который в итоге победил на "Евровидении-2017" с композицией Amar pelos dois.

Напомним, что на днях стало известно о возвращении еще одной страны на "Евровидение-2026".

