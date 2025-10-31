На слова звезды ответили в NASA.

Американская телевизионная звезда и модель Ким Кардашьян предположила, что высадка космического корабля США на Луну в 1969 году была подделкой.

Как пишет Politico, во время нового эпизода шоу "The Kardashians" инфлюенсерка заявила, что все данные о подделке есть "в TikTok". "На Луне нет гравитации. Почему флаг развевается? Почему отпечатки на обуви в музее не совпадают с фото? И где звезды?" - спросила она.

В ответ исполняющий обязанности руководителя NASA Шон Даффи опубликовал в микроблоге X сообщение с фрагментом шоу, в котором ответил модели:

Видео дня

"Да, мы были на Луне - шесть раз! И под руководством президента Трампа программа Artemis вернет нас туда снова. Мы выиграли прошлую космическую гонку и выиграем эту".

Кардашьян объяснила, что ее сомнения основаны на "высказываниях" второго астронавта на Луне Базза Олдрина. Издание отмечает, что те цитаты давно признаны вырванными из контекста или измененными.

Между тем NASA напомнило, что теории о фальсификации высадки опровергнуты множеством научных доказательств - от 382 килограммов лунных пород до независимых лабораторных подтверждений по всему миру.

Напомним, недавно Ким Кардашьян раскрыла серьезный диагноз, который ей поставили врачи.

Вас также могут заинтересовать новости: