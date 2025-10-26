Перед наступлением холодов необходимо тщательно подготовить дом.

В большинстве домов установлены именно металлические двери, так как они по надежности заметно опережают конструкции из других материалов. Тем не менее, у металла есть существенный недостаток - он пропускает холод. Перед наступлением зимы важно определиться, как утеплить неразборную железную дверь и какие материалы для этого выбрать.

Как утеплить входную дверь перед зимой и пожалеть - неудачные варианты

Перед тем как утеплить дверь, нужно досконально разобраться в преимуществах и недостатках каждого материала. Также стоит учитывать, что толщина самой двери вообще не важна - металл все равно будет остывать, а потом и замерзать, вне зависимости от его размера. Кроме того, запомните, что в утеплении нуждается не только сама конструкция, но и вся входная группа, а именно - дверной короб.

Холод может проникать в помещение не только со входа, но и из других мест в квартире. Например, при отсутствии утепления на стенах, они со временем начнут промерзать, особенно если в них есть трещины. Любой дом, как тяжелое здание, с годами просаживается, из-за этого могут появиться зазоры - их нужно заделывать отдельно. Также не лишним будет проверить и окна - и пластиковые модели, если они неправильно установлены, пропускают холодный воздух, не говоря уже о деревянных, которые имеют свойство рассыхаться и трескаться.

Если вы уверены, что холод попадает в квартиру именно от двери, или в том числе от нее, стоит задуматься об утеплении. Как правило, люди выбирают минеральную вату или поролон, но и то, и другое - плохая идея:

поролон подойдет, только если есть теплый тамбур, а при его отсутствии материал будет быстро разрушаться от холода;

минеральная вата сильно поглощает влагу, поэтому придется дополнительно изолировать дверь другим материалом, к тому же вата со временем может "слезть" вниз.

Кроме двух вышеперечисленных вариантов, часто украинцы, думая о том, как утеплить дверь входную железную, выбирают опилки и гофрокартон. Однако для частного дома такой метод совсем не подходит - материалы быстро отсыреют и будут утяжелять конструкцию.

Чем утеплить дверь изнутри, чтобы не разочароваться

Методом проб и ошибок было найдено решение, как утеплить металлическую дверь, чтобы зимой не мерзнуть и постоянно не переделывать свою работу. Наиболее удачными материалами стали пенопласт и полистирол, так как они доступны по цене, выносливы, и обладают отличными изолирующими свойствами. Перепады температуры, как и высокая влажность, им не страшны, поэтому они хорошо себя покажут и в частном доме, и в квартире. Также можете рассмотреть для себя изолон - им можно утеплять и внутри, и снаружи, к тому же, клеевой слой помогает в монтаже.

Если вы не хотите или не умеете наполнять входную конструкцию, снимая ее, то можете утеплить входную дверь, обшивая ее выбранным материалом. Это идеальный вариант для неразборных конструкций - вам понадобится только утеплитель, клей и обивка. Вы просто накладываете утеплитель на дверь, фиксируете ее клеем, а сверху закрепляете другим материалом.

Также есть вариант, чем утеплить металлическую дверь на швах и стыках, ведь именно эти участки чаще других "сквозят". Щели можно заделать монтажной пеной, заштукатурить или поставить наличники. Если отверстия небольшие, достаточно будет силиконового герметика. Там, где сама дверь стыкуется с коробкой, лучше использовать поролон, который продается в рулонах. На нем тоже есть клеевой слой, поэтому разместить материал не составит труда, хотя каждый сезон такой вид утеплителя придется менять.

