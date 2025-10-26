Если в Украине будут отключать свет, воду и газ, вы будете готовы.

Из-за регулярных атак по энергетической инфраструктуре украинцы снова начали жить в условиях отключений света. Некоторые люди жалуются, что нет и воды, а также переживают о том, какой будет зима. Мы узнали у искусственного интеллекта, чем можно запастись впрок и обезопасить себя хотя бы немного.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

Чем надо запастись во время войны - шпаргалка от ИИ

GPT-5 Thinking mini напомнил украинцам, чем стоит запастись уже сейчас, чтобы более-менее комфортно выжить будущей зимой. Он написал, что в первую очередь необходимо купить прямо сейчас и оставить в кладовой, если будут перебои с теми или иными благами цивилизации.

Электричество

Искусственный интеллект напомнил, что у каждого украинца, который живет сейчас на территории страны, должен быть бензиновый или дизельный генератор с запасом топлива для таких устройств. Такой вариант больше подходит жителям частных домов, а для квартиры можно купить зарядную станцию.

Также важно обеспечить себя инверторами или источниками бесперебойного питания - так можно спасти компьютер, маршрутизатор и другие устройства от скачков напряжения. Генератор (бензиновый, дизельный, если есть такой вариант) + запас топлива (бензин, дизель). Если есть система автономного питания, купите автомобильный, AGM или гелевый аккумулятор. Проверьте, чтобы у вас были кабели, удлинители, переходники и розетки с защитой от скачков напряжения.

GPT-5 Thinking mini говорит, что в доме обязательно должны быть:

фонарики на батарейках;

светодиодные фонарики;

фонарики с креплением на голову и стену;

запас батареек АА и ААА, если есть мелкая техника, то и "таблетками";

качественные повербанки 10 000–20 000 мА·ч и больше и аккумуляторы от сети;

качественные повербанки 10 000–20 000 мА·ч и больше и аккумуляторы от солнечных панелей;

переносные солнечные панели.

Этого списка хватит, чтобы зарядить технику и пользоваться ею во время блэкаутов. Дополнительно можно купить радио на батарейках или солнечное - это поможет слушать новости, если не будет света и интернета. В качестве альтернативы смартфону стоит приобрести кнопочный телефон и запасную сим-карту.

Вода

Далее искусственный интеллект перечислил, чем нужно запастись на зиму, если будет отключена вода. Он рекомендует уже сейчас собирать пустые пластиковые и стеклянные бутылки, покупать баки и канистры, набирать в них воду и хранить рядом с домом или квартирой, всегда имея запас жидкости, которой можно смыть туалет или провести другие, не требующие чистой воды, действия.

Также он посоветовал то, о чем многие люди даже не задумываются - приобрести средства для очистки воды. Это могут быть фильтры, даже портативные, и обычные "народные" методы - активированный уголь, таблетки хлорки, соль. Очистить воду можно даже кипячением, поэтому у вас должна быть подходящая емкость - металлическая или алюминиевая.

Обязательно помните, что в каждом доме должна быть питьевая вода в количестве как минимум трех-пяти литров на одного человека в день с запасом на три. То есть, если в вашей семье три человека, то в кладовой должно стоять минимум 45 литров.

Еда

Кроме того, ИИ составил список, чем запастись в военное время из еды, чтобы пережить блэкаут. Он считает, что в запасах обязательно должны быть рыбные, мясные, овощные консервы, сублимированные продукты, сухофрукты, орехи и семечки, сухие супы и каши быстрого приготовления, вермишель и макароны. Важно позаботиться в том, чтобы в шкафчике были рис, гречка, пшено и овсянка, сахар, соль, мед, сливочное и растительное масло, а также топленое - его можно дольше хранить. Уже сейчас в магазинах можно понемногу покупать сухое молоко и сливки, питательные батончики, галетное печенье длительного хранения, а также сушить сухари.

Лекарства

Нейросеть учла и здоровье украинцев, поэтому объяснила, чем запастись на зиму из лекарственных средств. В перечень попали:

перекись водорода, спирт, йод, хлоргексидин;

пластыри тканевые и бактерицидные;

бинты и вата;

медицинские перчатки;

таблетки от головной боли;

обезболивающие препараты;

антибактериальные средства;

противовирусные и жаропонижающие;

сорбенты, препараты от расстройства желудка и болей в ЖКТ;

витамины.

Также не забудьте о том, что у каждого человека должны быть таблетки, которые он пьет постоянно в жизни, то есть, лекарства от хронических заболеваний. Ими лучше в первую очередь запастись впрок, как и предметами личной гигиены - мылом, прокладками, сухими и влажными салфетками, туалетной бумагой.

Вспомогательные устройства и вещи

Не забыл искусственный интеллект и о других предметах, без которых в период войны и отключений воды, света и газа не обойтись. Это походные, мультиварочные, консервные или любые другие плиты, на которых можно приготовить еду. К ним нужно докупить газовые баллоны, горелки, спиртовки и топливо. Не забыть о герметичных контейнерах, вакуумных пакетах и зип-пакетах, где можно хранить еду, защищая ее от влаги и насекомых.

Обязательно стоит проверить состояние своих спальных мешков, теплых одеял, шерстяных носков, штанов, подштанников, шапок. Если таковых не имеется - срочно приобрести. В ту же кладовую сложить термосы и изотермические бутылки, запасные зарядки, кабели, переходники, ножи, свечи, скотч, изоленту, резиновые грелки, мультитул, спички, зажигалки и герметики. Окна заранее утеплить скотчем и поролоном.

ВАЖНО: ИИ напоминает, что все документы и наличные деньги необходимо хранить в герметичных пакетах в легкодоступном месте, а также всегда иметь в квартире запас блокнотов, ручек, фломастеров и карандашей. Также желательно записать номера родных и близких на бумажные носители.

