Госаудитслужба: 'Укрэнерго' времен Кудрицкого не использовало банковскую гарантию на 1,85 млрд грн и потеряло сотни миллионов

Государственная аудиторская служба Украины выявила ряд грубых нарушений в финансовых расчетах между ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и ООО "Юнайтед Энерджи", которые привели к росту задолженности перед госкомпанией на более 1,6 млрд грн и создали риск потери государственных средств. Об этом пишет "Главком", публикуя выдержки из акта ревизии Госаудитслужбы за период 2018-2022 годов.

Согласно документу, между сторонами был заключен договор №1196-01024 от 18 июля 2019 года об урегулировании небалансов электрической энергии. Однако аудиторы установили, что в 2022 году "Юнайтед Энерджи" не выполнила обязательства по оплате выставленных счетов, из-за чего по состоянию на 30 июня 2022 года долг компании перед "Укрэнерго" составил 1,624 млрд грн.

Для обеспечения платежей ООО "Юнайтед Энерджи" предоставило банковскую гарантию АО "Банк Альянс" на 1,85 млрд грн, однако после нарушения условий договора "Укрэнерго" не смогло вовремя реализовать эту гарантию. Банк удовлетворил только одно из требований компании на 133 млн грн, тогда как другие запросы были отклонены.

Аудиторы также установили, что "Укрэнерго" несвоевременно направляло обязательные справки в уполномоченный банк АО "Ощадбанк", подтверждающие задолженность участников рынка электроэнергии. Из-за этого в марте 2022 года банк перечислил 479,3 млн грн со счета "Юнайтед Энерджи" в ее пользу, вместо того чтобы направить средства на погашение долга перед "Укрэнерго".

Кроме того, аудит обнаружил, что оператор системы передачи не присвоил "Юнайтед Энерджи" статус "дефолтного участника рынка", как того требуют Правила НКРЭКУ, что позволило компании продолжать операции на рынке несмотря на просроченные обязательства.

"Неиспользование финансовой гарантии и неотправка справок о просроченных платежах повлияло на несвоевременное приобретение ООО "Юнайтед Энерджи" статуса дефолтного участника рынка, рост задолженности и возможные потери активов государственного предприятия", - говорится в акте Госаудитслужбы.

Соответственно, аудиторы зафиксировали системные нарушения в действиях должностных лиц "Укрэнерго", которые привели к образованию и наращиванию значительной задолженности частной компании "Юнайтед Энерджи" перед государственным оператором. В настоящее время возглавлял "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Напомним, на прошлой неделе работники ГБР провели обыск у Кудрицкого. 28 октября, ему сообщили о подозрении в мошенническом завладении средствами "Укрэнерго".

Также напомним, ранее ВАКС обязал НАБУ проверить причастность главы Укрэнерго Кудрицкого к выводу с предприятия 716 миллионов гривен. Речь о расследовании, где фигурирует фирма "Юнайтед Энерджи".