В этот день стоит поздравить мам, которые дали жизнь вашим вторым половинкам.

Каждый год в октябре украинцы отмечают очень особенное и важное событие - Международный день тещи и свекрови.

УНИАН разобрался, на какую дату праздник выпадает в этом году и как он появился. Также мы подобрали теплые слова и яркие открытки, которые можно отправлять дорогим мамам вторых половинок.

Когда день тещи в Украине

Праздник, оригинальное название которого Mother-In-Law Day, отмечают в четвертое воскресенье октября. Впервые его отпраздновали в 1934 году в Техасе.

Видео дня

В результате идею подхватили и праздник начал распространяться по миру. Чествовать стали и тещ, и свекровей, ведь из обеих можно назвать "мамой в законе" (Mother-In-Law Day).

Изначально праздник отмечали в марте, но со временем День тещи перекочевал на осень. Этот праздник полюбился многим людям и с недавних пор его начали отмечать и у нас.

В 2025 году Международный день тещи и свекрови отмечаем 26 октября.

День тещи и свекрови - поздравления и открытки

Милая свекровь, желаю вам крепчайшего здоровья, душевного тепла и огромного женского счастья. Вы - пример любви, терпения и доброты, на который стоит равняться. Пускай в вашем доме всегда звучит смех, царят радость и взаимопонимание.

***

С Днем свекрови, дорогая мама! Желаю, чтоб в вашей жизни не было забот, а усталость награждалась гордостью за своих близких. Пусть любовь и уважение детей и внуков согревают каждый ваш день. Вы заслуживаете всего самого доброго и светлого!

***

Моя любимая свекровь, в такой день хочется отметить ваш большой вклад в счастье нашей семьи. Ваше присутствие всегда наполняет нашу жизнь теплом и покоем. Продолжайте сиять, освещая все вокруг. Мы всегда с радостью придем к вам в гости!

***

Дорогая свекровь, вы подарили миру замечательного человека - моего мужа. Я бесконечно благодарна вам за невероятное счастье, которое мне выпало. Пусть ваше сердце будет легким, глаза - зоркими, а душа - радовалась из-за объятий близких.

***

Любимая теща, благодарю вас за величайший дар моей жизни - мою жену. Вы стали для нас опорой, хранительницей традиций и домашнего тепла. Пусть все у вас складывается самым лучшим образом, а в минуту нужды - мы всегда будет рядом, чтоб подставить плечо.

***

С Днем тещи! Пусть вас окружают любовь и уважение, а каждый день приносит радость, вдохновение и уют. Желаю вам, чтоб дом всегда был наполнен ароматом счастья, семейного тепла и смехом любимых внуков.

***

Дорогая моя теща, желаю вам здоровья, гармонии и мира в душе. Пускай жизнь балует приятными сюрпризами и добрыми встречами. Мы благодарны вам за все тепло и поддержку, которыми вы всегда нас одаривали. Будьте счастливой, мама, вы этого заслуживаете!

***

Моя замечательная теща, вы - как солнечный луч, который освещает даже хмурые дни. Пусть судьба отвечает вам той же добротой, которой вы делитесь со всеми вокруг, а ваша мудрость подсказывает только верные решения. С праздником!

Вас также могут заинтересовать новости: