Без ссор не обходятся ни одни отношения.

Ссоры являются частью любых отношений, даже здоровых. Иногда достаточно малейшей критики или мелкой провинности, чтобы бытовая мелочь мгновенно превратилась в бурю обвинений, гнева и взаимной защиты.

Как объясняет в колонке для Psychology Today автор книги "Призвание: поиск и следование настоящей жизни" Грег Левой, во время этих столкновений мы взрываемся так, как будто защищаем свою честь, но на самом деле - лишь защищаем собственную уязвимость.

По словам автора, часто мы "воюем" не из-за силы, а из-за слабости. Как писал американский писатель Эндрю Бард Шмуклер, именно чувство уязвимости толкает нас к демонстрации силы и контроля. Это касается как романтических отношений, так и отношений между государствами.

Видео дня

Когда нас критикуют или ставят под сомнение, мы инстинктивно реагируем и организм переходит в режим "бей или беги". Мы боимся выглядеть несовершенными, поэтому отвечаем на это агрессией. По словам Левоя, в такие моменты мы "воюем" не с тем, кто перед нами, а с болью из прошлого:

"Это призрак. Это воспоминание о каком-то предательстве в вашем прошлом, какая-то рана, которую вы несете с детства, и глубокое чувство несправедливости, которое вы все еще испытываете в отношении обстоятельств, над которыми не имели контроля".

Автор уверен, что мы срываемся на человеке, который просто напоминает нам об истинном виновнике и скрытой уязвимости, а не обращаемся к источнику проблемы, который находится в нас. Кроме того, адреналин от конфликта может давать ощущение живости, контроля и даже наслаждения. Психолог Кэролин Эллиот называет это "экзистенциальным фетишем" - скрытым удовольствием от болезненных, повторяющихся сценариев.

Наша тяга к власти и контролю берет начало не из сознательного стремления властвовать, а из древнего страха быть беззащитными. Когда-то люди были добычей более сильных существ, и память об этой первобытной уязвимости до сих пор живет в нас. Мы демонстрируем силу и спорим, но внутри нас действует страх бессилия перед природой, временем и неизвестностью. Выход начинается с осознания того, что именно нас пугает и что мы на самом деле защищаем в момент ссоры:

"Динамика, которая действует на микроуровне человеческих отношений, действует и на макроуровне. Как в личной, так и в политической сфере, угроза нашим убеждениям, чести или идентичности была толчком ко многим битвам. И в обеих сферах психологической истиной является то, что за буллингом, нарциссизмом и высокомерием скрывается чувство неполноценности, которое побуждает нас компенсировать или чрезмерно компенсировать это демонстрацией силы и агрессии, и которое заставляет нас продолжать бороться", - говорится в статье.

Но даже в самой острой борьбе есть стремление к исцелению. Мы не повторяем конфликты только из упрямства - мы бессознательно пытаемся вылечить старую рану, пишет Левой:

"На самом деле, если бы мы могли посмотреть на агрессивное поведение друг друга и спросить: "Чего этот человек боится, что пытается защитить, что пытается вылечить?", это бы изменило все".

Напомним, ранее американский психолог Марк Траверс назвал две вещи, которые можно со спокойной душой скрывать от своего партнера.

Вас также могут заинтересовать новости: