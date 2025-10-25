Если подходить к стирке и хранению одежду более продуманно, то можно сэкономить немало денег.

На фоне постоянного роста цен полезно знать способы, как на чем-нибудь сэкономить. От чего-то лишнего можно избавиться, тогда как все, что обеспечивает базовый комфорт и условия жизни, выкинуть не получится.

В связи с этим стоит разобраться, как сэкономить на стирке. Она может обходиться намного дешевле, если избегать распространенных ошибок и пользоваться полезными советами. Ранее мы рассказывали, как можно быстро высушить одежду в комнате.

Как можно сэкономить деньги, стирая одежду

Адам Норрис, старший менеджер по продукту Hotpoint, рассказал Daily Mail, какой самый дешевый способ стирки одежды, как дольше сохранять вещи свежими и какие ошибки делают процесс дороже.

Видео дня

Перегрузка стиральной машины

Если одежды слишком много, она может плохо постираться и будет пахнуть затхлостью. В итоге ее придется повторно отправлять в машинку, что приведет к потере времени и денег.

"Для достижения наилучших результатов стирки белью нужно пространство для вращения и перемешивания. Заполняйте барабан так, чтобы вам было удобно положить руку поверх белья. Это даст моющему средству и воде достаточно места для эффективной циркуляции, что повысит эффективность стирки", - объяснил Норрис.

Стирка одежды при слишком высокой температуре

Некоторые люди всегда стирают вещи при высоких температурах, однако это не является обязательным, а для некоторых тканей - и вовсе запрещено.

По мнению эксперта, если речь идет не об очень грязных вещах или постельном белье, температуры 30 градусов достаточно для большинства циклов.

"Современные стиральные машины и моющие средства разработаны для достижения превосходных результатов при более низких температурах. Это простое изменение также может предотвратить усадку белья и снизить ваши годовые расходы на электроэнергию", - сказал эксперт.

Так, стирка при 30 градусах потребляет на 38% меньше энергии, чем при 40 градусах. Если снизить температуру до 20 градусов, то разница достигнет 62%.

Слишком долго держать одежду в стиральной машине

Чтоб сохранить белье свежим надолго, нужно избегать застоя влаги. Она способствует размножению бактерий, из-за чего может появиться затхлый запах. Даже 30 лишних минут имеют значение.

Норрис советует сразу доставать одежду и вывешивать ее, а складывать и убирать на хранение только тогда, когда она полностью высохла.

Никогда не чистите саму машину

Ваша бытовая техника усердно трудится каждую неделю, однако многие забывают обеспечивать ей регулярный уход и надлежащее обслуживания. Из-за этого производительность машинки может начать снижаться. Не забывайте очищать ее раз в месяц или каждые 30 циклов стирки.

"Чистая стиральная машина - более чистая одежда. Раз в месяц запускайте цикл стирки в горячей воде без воды с чистящим средством для стиральных машин или белым уксусом. И не забывайте протирать резиновые уплотнители дверцы на машинах с фронтальной загрузкой, так как в этих местах может скапливаться плесень и неприятные запахи", - посоветовал Норрис.

Используете слишком большое количество моющего средства

Избыток порошка или геля создают много лишней пены, которая может оставлять пятна, делать вещи жесткими и тусклыми, а также повредить насос и слив стиральной машины.

"Больше моющего средства не гарантирует чистоту белья. Избыточная пена может задерживать грязь, делая белье менее чистым, чем при правильном количестве. Всегда следуйте рекомендациям производителя и помните, что высокоэффективным стиральным машинам часто требуется даже меньше моющего средства, чем можно было бы ожидать", - добавил эксперт.

Если одежда впитала стойке запахи и очень грязная, просто обработайте ее пятновыводителем.

Убираете в шкаф одежду, которая не высохла на 100%

Правильное хранение так же важно, как и стирка. Поэтому давайте одежде полностью высохнуть. Оставляйте в шкафу больше свободного пространства для циркуляции воздуха.

Можно даже приобрести поглотители влаги, чтоб одежда оставалась сухой и свежей.

Вас также могут заинтересовать новости: