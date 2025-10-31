Трамп теперь гораздо менее склонен помогать Киеву или добиваться прекращения войны, считает издание.

Жёсткая позиция президента США Дональда Трампа в отношении войны в Украине в последние недели смягчилась, и это вызвало смятение у союзников в Европе, которые не понимают его конечной цели. Как пишет Fox News, Трамп теперь, похоже, гораздо менее склонен помогать Киеву или добиваться прекращения войны.

Издание отмечает, что этот поворот начался "тихо две недели назад", когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон.

Многие ожидали, что Трамп одобрит поставку Украине ракет большой дальности "Томагавк", но он этого не сделал. Затем Министерство обороны США объявило о возвращении домой ротационной бригады армии США, дислоцированной в Румынии, а также подразделений в Венгрии и Болгарии. Трамп назвал вывод войск "незначительным", хотя европейские союзники восприняли это иначе.

Видео дня

"Это будет приглашением для России усилить атаки на Украину и усилить своё влияние в регионе", — заявил Fox News один европейский чиновник.

Смягчение позиции Трампа проявилось и во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг. Несмотря на то, что ранее он настаивал на ограничении закупок российской нефти в Индии, Трамп не выдвигал подобных требований к Си Цзиньпину. Вопрос о прекращении войны также поднимался, но в заметно менее настойчивом тоне, пишет Fox News:

"Для президента, который пообещал "покончить с войной в первый же день", эти комментарии свидетельствуют о переходе от срочности к смирению — и о внешней политике, которая все больше выглядит реактивной, а не стратегической".

В то же время не все в Европе встревожены этими переменами, отмечая, что Трамп ввел действенные санкции против российских компаний-гигантов "Лукойла" и "Роснефти".

"Санкции — это шаг, имеющий реальные последствия. Ожидается вывод европейских войск, но изменения кажутся незначительными", — заявил другой европейский чиновник. "Остальное — типичный маятник Трампа: он качается то в одну, то в другую сторону".

Как отмечает издание, хотя Трамп настаивает на том, что его администрация стремится к миру "силой", его последние действия и риторика рисуют более сложную картину, заставляющую союзников гадать, какая версия политики Трампа в отношении Украины возобладает на следующем этапе.

Трамп и война в Украине

Ранее издание FT писало, что запланированный в Будапеште саммит между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным был отменен из-за того, что Россия отказалась от компромиссов относительно ее требований к Украине.

Причиной отмены стало то, что Москва направила в Вашингтон меморандум с жесткими условиями, которые Вашингтон не был готов принять, отмечает издание.

