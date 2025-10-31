Появились первые отзывы зрителей на новый сезон сериала Netflix.

На Netflix стартовал четвертый сезон сериала "Ведьмак", в котором главную роль сыграл другой актер - Лиам Хемсворт. Очевидно, замена не пошла на пользу. Сериал получил самые низкие оценки за всю историю существования.

Как сообщает Screen Rant, мнение зрителей разделилось. Пока одни наслаждались долгожданным новым сезоном шоу, другие - критиковали игру Хемсворта, который заменил Генри Кавилла.

Спустя сутки после официальной премьеры четвертого сезона "Ведьмака" можно утверждать, что сериал провалился. Фаны оставили свои отзывы на сайте Rotten Tomatoes - общая оценка оказалась худшей по сравнению с предыдущими частями.

Если первый сезон получил 88% положительных отзывов, то четвертый - 17%, что является абсолютным антирекордом для проекта. Некоторые фанаты даже высказались, что "Ведьмак от Netflix больше похож на пародию или, скорее, на насмешку над книгами Анджея Сапковского".

Больше всего обсуждений вызвала именно замена главного актера. Доподлинно неизвестно, почему Генри Кавилл покинул сериал после трех сезонов. По слухам, причиной могли стать его конфликты с создателями проекта.

Теперь же весь шквал критики свалился именно на Лиама Хемсворта. Хотя профессиональные обозреватели утверждают, что под конец сезона актеру таки удалось "вжиться" в роль Геральда из Ривии.

