Диктатор похвастался родными для него болотами.

В перспективе Европа должна будет платить Беларуси за чистый воздух, который ветер гонит на запад из беларуских лесов и болот. Об этом заявил самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

Посещая один из беларуских заповедников, диктатор принялся рассуждать о том, насколько хорошо жить в маленьких поселках и деревнях рядом с природой.

"И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога. Потому что кислород – от болот и леса, деревьев. В Европе этого нет. А у нас есть. И ветер это добро туда уносит, и они дышат свежим хорошим воздухом благодаря нам. За это надо платить", – сказал Лукашенко.

При этом он пожаловался на то, что Запад, "вместо того, чтобы платить", "душит" Беларусь санкциями.

Другие недавние заявления Лукашенко

Как писал УНИАН, беларуский диктатор утверждает, что в декабре на боевое дежурство в Беларуси должны поставить российский ракетный комплекс "Орешник", предназначенный в первую очередь для нанесения ядерных ударов. При этом он пригрозил "бахнуть" по соседним странам, "если будет плохо".

Также мы рассказывали, что ранее Лукашенко пригрозил Трампу ядерной войной в случае поставки крылатых ракет "Томагавк" в Украину. Через несколько дней после этого Трамп действительно отказался от идеи поставки этих ракет.

