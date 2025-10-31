Как включить фонарик на Android, не касаясь экрана блокировки / фото ua.depositphotos.com

Встроенный фонарик в наших смартфонах – одна из тех недооцененных, но чрезвычайно полезных функций. Он помогает найти вещи в темноте, освещает дорогу, да и просто облегчает повседневную жизнь. Но что если не хочется каждый раз разблокировать телефон и искать иконку в "шторке"?

У Android-гаджетов есть секретный способ включить его без необходимости открывать или разблокировать телефон. Рассказываем, что нужно сделать.

Как включить фонарик двумя нажатиями

Каждому владельцу смартфона с Android доступны настройки кнопки питания, позволяющие назначить на нее целый ряд других функций помимо блокировки дисплея или выключения устройства. Для получения доступа к ним сделайте следующее:

  • Откройте приложение "Настройки".
  • Перейдите в раздел "Расширенные настройки" (еще может называться "Специальные функции") и откройте вкладку "Жесты".
  • Прокрутите вниз и нажмите "Двойное нажатие кнопки питания".

Как мгновенно включить фонарик на любом Android, не открывая телефон

В этом меню выбираем "Фонарь". Теперь если дважды нажать кнопку питания на смартфоне включится фонарик. Повторите это действие, чтобы выключить его.

Как мгновенно включить фонарик на любом Android, не открывая телефон

Помимо встроенного фонарика в смартфоне, существуют и сторонние приложения, которые могут быть полезны. Например, Shake Flashlight, позволяющее включать фонарик простым встряхиванием телефона.

