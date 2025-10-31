Как мгновенно включить фонарик на любом Android, не открывая телефон

По умолчанию вспышка включается только через шторку уведомлений – это неудобно и теряется часть преимущества.

Встроенный фонарик в наших смартфонах – одна из тех недооцененных, но чрезвычайно полезных функций. Он помогает найти вещи в темноте, освещает дорогу, да и просто облегчает повседневную жизнь. Но что если не хочется каждый раз разблокировать телефон и искать иконку в "шторке"?

У Android-гаджетов есть секретный способ включить его без необходимости открывать или разблокировать телефон. Рассказываем, что нужно сделать.

Как включить фонарик двумя нажатиями

Каждому владельцу смартфона с Android доступны настройки кнопки питания, позволяющие назначить на нее целый ряд других функций помимо блокировки дисплея или выключения устройства. Для получения доступа к ним сделайте следующее:

Видео дня

Откройте приложение "Настройки".

Перейдите в раздел "Расширенные настройки" (еще может называться "Специальные функции") и откройте вкладку "Жесты".

Прокрутите вниз и нажмите "Двойное нажатие кнопки питания".

В этом меню выбираем "Фонарь". Теперь если дважды нажать кнопку питания на смартфоне включится фонарик. Повторите это действие, чтобы выключить его.

Помимо встроенного фонарика в смартфоне, существуют и сторонние приложения, которые могут быть полезны. Например, Shake Flashlight, позволяющее включать фонарик простым встряхиванием телефона.

Ранее УНИАН рассказывал о скрытой настройке Android, которая освободит место на смартфоне, ничего не удаляя. И перечисляли самые простые способы сделать так, чтобы ваш медленный Android снова работал как новый.

Вас также могут заинтересовать новости: