Русское выражение "так точно" пришло к нам из военной лексики, но впоследствии закрепилось и в быту. Впрочем, говорить так по-украински неправильно, к тому же стоит различать эти случаи: в армии - одно, в разговоре - совсем другое. Рассказываем, какие украинские соответствия стоит использовать.
Как на украинском будет "так точно"
Как рассказала в комментарии УНИАН языковед Лариса Чемерис, если мы говорим именно об армейском русском выражении "так точно", то украинское соответствие, которое подается в наших словарях, - это слово "слухаю".
В других случаях, то есть в быту, "так точно" на украинский переводится:
- саме так;
- так самісінько;
- так;
- еге;
- авжеж.
"Мне нравится еще такое украинское соответствие - "так, достоту". Слово "достоту" имеет значение "точно, действительно, истинно", - говорит специалист.
