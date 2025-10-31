Выражение "так точно" в украинской армии и "так точно" в повседневной жизни переводится по-разному.

Русское выражение "так точно" пришло к нам из военной лексики, но впоследствии закрепилось и в быту. Впрочем, говорить так по-украински неправильно, к тому же стоит различать эти случаи: в армии - одно, в разговоре - совсем другое. Рассказываем, какие украинские соответствия стоит использовать.

Как на украинском будет "так точно"

Как рассказала в комментарии УНИАН языковед Лариса Чемерис, если мы говорим именно об армейском русском выражении "так точно", то украинское соответствие, которое подается в наших словарях, - это слово "слухаю".

В других случаях, то есть в быту, "так точно" на украинский переводится:

саме так;

так самісінько;

так;

еге;

авжеж.

"Мне нравится еще такое украинское соответствие - "так, достоту". Слово "достоту" имеет значение "точно, действительно, истинно", - говорит специалист.

Напомним, ранее мы также рассказывали, как по-украински будет день рождения и что означает слово "уродини".

справка Лариса Чемерис языковед Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования. Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.

