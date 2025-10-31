Общая инфляция в Украине в этом году снижалась прежде всего за счет поступления новых урожаев.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, урожай в этом году в Украине будет выше, чем в прошлом году. В 2026-2027 годах объемы агропродукции также будут расти, прежде всего благодаря кукурузе.

Об этом сообщил Национальный банк Украины в своем инфляционном отчете за октябрь 2025 года.

Регулятор пересмотрел оценку урожая зерновых и зернобобовых культур на этот год - с 57,9 млн тонн до 61,5 млн тонн. Прогноз по масличным, наоборот, несколько ухудшился по сравнению с июльским - с 21 млн тонн до 19,3 млн тонн.

Более высокий урожай зерновых по сравнению с прошлогодним будет сдерживать дальнейший рост цен на муку и обработанные продовольственные товары. А доступная цена на кормовые культуры, в свою очередь, удержит цены на мясо от роста.

Ожидают также лучшие урожаи плодово-ягодных культур, в случае отсутствия форс-мажоров с погодой. В общем, дальнейшее наращивание урожаев поддержит экономический рост, говорят в Нацбанке.

Регулятор отмечает, что рост экономики в третьем квартале этого года оживился благодаря активизации жатвы ранних культур, устойчивому потребительскому спросу и лучшей ситуации в энергосекторе, которая сохранялась до конца сентября.

Что касается прогнозов на 2026-2027 годы, то НБУ считает, что объемы урожаев зерновых и зернобобовых будут расти благодаря дальнейшему повышению производительности агросектора и увеличению посевов кукурузы и других зерновых культур в регионах с более низким влиянием климатических изменений.

При этом результаты масличных культур, посевы которых сосредоточены в южных регионах, могут ухудшиться из-за негативного влияния климатических изменений, усиленного долгосрочными последствиями разрушения Каховской ГЭС для оросительных систем региона.

Таким образом, обновленный прогноз на 2026 и 2027 годы составляет: по зерновым культурам - 62,9 млн тонн и 63,5 млн тонн соответственно, по масличным - 21,4 млн тонн и 22,2 млн тонн соответственно.

Отдельно в Нацбанке дают негативный прогноз по сокращению поголовья отрасли животноводства - за исключением птицеводства.

Улучшение урожайности украинской кукурузы в этом году на 20% по сравнению с прошлогодним показателем не помогло удержать главный для отечественных фермеров рынок сбыта этой культуры - ЕС. Подвела погода, которая сильно задержала темпы уборки урожая, поэтому европейцы начали закупать кукурузу в других местах.

В то же время на те же 20% за год сократился урожай подсолнечника в Украине. Нынешние сборы стали худшими за предыдущие 8 лет - это соответственно сказалось и на экспорте подсолнечного масла, который также стал самым низким с 2017 года.

