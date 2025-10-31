Треть опрошенных считает, что Украина идет к расколу.

56% украинцев оптимистично оценивают будущее своей страны через 10 лет, считая, что она станет процветающим государством в составе Европейского Союза. Такие результаты опроса, проведенного 19 сентября - 5 октября 2025 года, обнародовал 31 октября Киевский международный институт социологии (КМИС).

В то же время 31% опрошенных видят Украину через 10 лет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей. 13% затруднились ответить на вопрос.

В КМИС отметили, что эти данные свидетельствуют о восстановлении отимистических настроений, поскольку в мае-июне 2025-го лишь 43% опрошенных видели в будущем Украину процветающей, а 47% - с разрушенной экономикой. При этом добавляют, что с октября 2022 года и до мая 2025-го была стабильная тенденция к снижению оптимизма в украинском обществе, а в мае 2025 года впервые было зафиксировано преобладание пессимистических настроений.

Видео дня

При этом во всех регионах есть тенденция к росту доли тех, кто оптимистично оценивает будущее страны. На фоне других регионов выделяется запад, где 50% оптимистов и 31% пессимистов. В центре - соответственно 60% и 29%, на юге - 58% и 33%, на востоке - 58% и 33%.

Социологи отметили, что молодые украинцы являются большими пессимистами. Так, среди респондентов в возрасте 18-29 лет 49% считают, что Украина через 10 лет будет процветающей страной, а 39%, наоборот, видят ее разрушенной. То есть баланс оптимистических-пессимистических оценок составляет +10% (на уровне Украины в целом показатель +25%). Среди 30-59-летних баланс оценок +23%, а в возрастной категории 60+ - баланс +39%.

По данным опроса, большинство респондентов - 63% - считают, что украинцы преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной нации. Вместе с этим треть населения (30%) считает, что внутренние противоречия углубляются, и украинцы идут к расколу.

Для сравнения: в мае 2025 года 61% украинцев считали, что страна идет к единению, а 33%, наоборот, считали, что страна идет к расколу.

Справка. КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория). Было опрошено 1008 респондентов.

Результаты других опросов

Как сообщал УНИАН, по результатам опроса "Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерива", обнародованного в августе 2025 года, почти 83% людей хотели бы строить свое будущее в Украине. Еще 11% ответили на этот вопрос отрицательно. Доля желающих планировать будущее в Украине, по сравнению с 2022 годом, упала почти на 6%. В то же время этот показатель выше, чем в довоенные времена - в 2020 году таких было 70%.

Отмечалось, что меньше всего желающих оставаться в Украине среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет - 71%. Зато среди людей старше 60 лет таких 91%.

Вас также могут заинтересовать новости: