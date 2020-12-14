Комитет Верховной рады по вопросам бюджета после двухчасовых дискуссий утвердил Бюджет на 2021 год, а также изменения в Бюджетный кодекс.
Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.
"Синхронно голосовали "Слуги народа", "Довира", "За майбутне", "Батькивщина". И один депутат от "ЕС". Вот вам и голоса на бюджет завтра", - добавил нардеп.
Также эту информацию подтвердил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram.
Нардеп сообщил, что он проголосовал против, а Владимир Цабаль с "Голоса" - воздержался.
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Бюджет-2021: когда состоится голосование в Раде
14 декабря во время Согласительного совета председатель ВР Дмитрий Разумков выразил надежду, что завтра парламент сможет принять закон о Государственном бюджете Украины на 2021 год.
"Завтра мы с вами рассматриваем 3 ключевых законопроекта - это № 4100, № 4000 и смету Верховной Рады Украины. Это бюджет", - отметил спикер.
По его словам, сегодня во время общения с представителями всех фракций и групп он увидел "абсолютный конструктив в подходах".
"Надеюсь, что до завтра он не изменится, и все будут готовы поработать над этим документом. И все же, чтобы мы не превращали работу парламента в ту не совсем приятную, и даже не для народных депутатов, а для людей, практику, когда снова появляются так называемые бюджетные новогодние ночи. Я хотел бы верить в то, что мы завтра сможем с вами рассмотреть все необходимые законопроекты и их принять", - сказал Разумков.
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