Скорее всего, ракетный комплекс "Орешник" был уничтожен украинскими дронами.

Украина доказала мировому сообществу, которое до сих пор боится российского ядерного оружия, что может существенно влиять на возможности "ядерной триады" Российской Федерации. Свидетельством этого является уничтожение одного ракетного комплекса "Орешник".

Об этом заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский сказал в эфире на Радио NV.

В частности, эксперт прокомментировал заявление главы СБУ Василия Малюка об уничтожении "Орешника" летом 2023 года.

"Если мы говорим о Капустином Яру, то там были неоднократные попадания и в 2023, 2024, и в 2025 году. Условно говоря, в любом случае, что-то мы там поражали в Капустином Яру", - убежден Храпчинский.

В то же время, по его словам, публичной информации нет, но надо учитывать, что на том полигоне есть в постоянной эксплуатации мобильные пусковые установки для ракетных комплексов "Тополь" и "Ярс", дополнительно - стационарные установки, шахты в земле "Маяк-1", "Маяк-2".

"Такой широкий перечень средств, которые находятся на постоянной основе. Есть стенды испытательные, поэтому, в принципе, - если мы туда прилетали дронами, то могли что-то уничтожить", - считает эксперт.

Он допускает, что украинские удары могли повлиять на возможности переноса каких-то испытаний.

"Факт того, что есть подтвержденные удары, уже говорит, что мы можем существенно влиять на возможности Российской Федерации по ядерной триаде", - подчеркнул Храпчинский.

Он отметил, что Россия не способна уберечь даже стратегические объекты на своей территории.

"Я постоянно подчеркиваю: это важный трек для Украины для международного сотрудничества. Мы показываем, что Россия не способна защитить свое ядерное вооружение. Поэтому, может давайте его заберем у нее? И это самый важный аргумент по этому поводу", - отметил эксперт.

Он добавил, что эти удары Украина делала благодаря возможностям отечественных дронов.

"Поверьте, наши Западные партнеры не позволили бы нам чем-то таким ударить по тому, чего они боятся. Мир, Соединенные Штаты, Европа до сих пор боятся ядерного оружия Российской Федерации. Хотя это такой гламурный элемент, который Россия постоянно использует", - добавил Храпчинский.

Знащение "Орешника": что известно

Как сообщал УНИАН, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сегодня, 31 октября, впервые рассказал, что летом 2023 года был уничтожен один из трех "Орешников" в результате успешной миссии.

21 ноября 2024 года Россия впервые применила против Украины экспериментальную баллистическую ракету РС-26 "Рубеж", известную также как "Орешник". Тогда ракета разорвалась в небе над городом Днепр. Запуск был осуществлен из Астраханской области РФ, где располагается полигон Капутин Яр.

