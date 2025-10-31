Главным преимуществом "Фламинго", подчеркивает его производитель, остается то, что он полностью "сделан в Украине".

До прошлого лета почти никто в Украине не слышал о Fire Point. Среди множества украинских стартапов в сфере обороны, появившихся с начала российского вторжения, траектория развития этой молодой компании является одной из самых впечатляющих.

Как пишет издание Le Figaro, именно ей украинцы обязаны, по словам президента Владимира Зеленского, который раскрыл ее существование в августе, "самой эффективной" ракетой, когда-либо построенной Украиной и уже развернутой на вооружении: Flamingo.

Украинская ракета "Фламинго"

С полезной нагрузкой более одной тонны и дальностью полета 3000 км, по данным производителя, это оружие, которое обязано своим существованием ошибке в окраске первого экземпляра, имеет боеголовку, вдвое более мощную, чем у "Томагавка", которую Дональд Трамп не хочет предоставлять украинцам для нанесения ударов по территории России. Бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус сам был в восторге от "исключительно украинской изобретательности" этого оружия, которое он считает настоящим "переломным моментом", способным изменить соотношение сил на фронте.

Что говорит разработчик о "Фламинго"

Из просторного офиса, расположенного в Киеве, технический директор FirePoint и ее главный конструктор Денис Штилерман защищают свою модель.

"Нам удалось создать самую дешевую ракету в мире за рекордно короткий срок не потому, что мы умнее других, а потому, что мы отказались от классических систем "старой школы" в пользу изобретательного и ремесленного производства", - утверждает технический директор компании Ирина Терек.

Корпус Flamingo состоит из фюзеляжа на основе углеродных волокон, которые дешевле титана, и изготовлен с помощью 3D-принтера. Боеголовка представляет собой стандартную авиационную бомбу, а двигатель — турбореактивный двигатель двойного потока советской эпохи, который может развивать скорость до 900 км/ч. Все это по цене, которую эксперты оценивают в $500 тыс. за единицу, по сравнению с более чем $2 млн за франко-британскую ракету SCALP.

Использовала ли Украина Flamingo

По результатам первых запусков - Flamingo был использован 9 раз в реальных операциях, сообщает производитель, подтверждая заявление Зеленского. Ее эффективность "значительно превосходит все существующие крылатые ракеты", хвастается Терек. "Хотя для реальной оценки необходимо дождаться сотен запусков", оговаривается технический директор.

Преимущества ракеты "Фламинго"

Главным преимуществом "Фламинго", подчеркивает его производитель, остается то, что он полностью "сделан в Украине". За исключением нескольких микросхем и мелких деталей, 90% компонентов являются украинскими. Эта суверенность стала девизом компании.

"Для системы наведения мы используем программное обеспечение с открытым исходным кодом, а не частные варианты, такие как Windows или Unix. Мы можем самостоятельно проверять код и убеждаться, что в нем нет скрытых компонентов или функций, позволяющих иностранному производителю отключить оружие", - объясняет Штилерман.

Это большое преимущество для Киева, поскольку использование оружия дальнего действия, поставляемого его партнерами, часто сопровождается определенными условиями.

"Независимо от мощности нашего оружия, говорить о "изменении правил игры" в войне нецелесообразно", - поправляет Ирина Терек. "Если бы завтра мы собрали все запасы западного оружия, этого все равно было бы недостаточно, чтобы закончить войну. Что действительно меняет ситуацию, так это экосистема, которая позволила создать Flamingo: тесное сотрудничество между производителем, вооруженными силами, которые постоянно сообщают нам о потребностях на местах, и правительством, которое упрощает процедуры, чтобы мы могли действовать быстрее. Ведь мы должны постоянно адаптировать наше оружие", - утверждает технический директор.

Что еще будет разрабатывать Fire Point

Fire Point сообщает, что уже нацелилась на следующий этап - баллистические ракеты. "Я не могу сказать вам больше, но мы работаем над этим", - уверяет Ирина Терек.

Что говорят эксперты о "Фламинго"

"Чудо-оружие или нет, Flamingo - лучшая карта, которая у нас есть", - утверждает Валерий Романенко, эксперт по авиации и исследователь Государственного музея авиации Украины.

"Конечно, ракета остается уязвимой. Она летит низко и более заметна, поскольку вдвое больше, чем SCALP. Но там, где дрон с грузом от 75 до 100 кг повредит нефтеперерабатывающий завод, Flamingo выведет его из строя на месяцы, а то и годы", - объяснил эксперт.

По его мнению, это оружие будет полезно только в том случае, если его будут производить в больших количествах. "Наша собственная система обороны перехватывает 90% российских ракет, и того же можно ожидать от российской стороны. Если мы хотим перегрузить их систему обороны, нам нужно будет производить эти ракеты массово", - считает специалист.

Что известно ракете "Фламинго"

28 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская ракета "Фламинго" имела успешное боевое применение. Он отметил, что неоднократные использования, вместе с системой "Рута", показали "действенный результат", и Украина вскоре планирует "серьезно" масштабировать применение "Фламинго".

31 августа были показаны впервые показали запуск "Фламинго".

