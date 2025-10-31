Не только президент США разочарован своим московским другом, но и российский диктатор расстроен невозможностью перетянуть друга Дональда на свою сторону.

Срыв саммита в Будапеште стал следствием обоюдного разочарования Путина и Трампа друг другом. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Так, американских чиновников поразила непреклонность министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Во время короткой встречи со своим американским коллегой Марко Рубио в Нью-Йорке в сентябре он рассказывал о том, что Украина находится в тисках "нацистов". В телефонном разговоре в октябре, который и привел к срыву Будапештского саммита, Лавров фактически повторил те же утверждения.

"Лавров явно устал и, кажется, считает, что у него есть более важные дела, чем встречаться или взаимодействовать с Соединенными Штатами, независимо от того, чего там хочет президент Путин", - сказал информированный собеседник Financial Times.

Отдельное раздражение Трампа вызывают попытки Путина хвастаться мнимыми успехами на фронте, говорят источники.

В свою очередь российский диктатор тоже "разочарован" Трампом, сказал бывший сотрудник Национального совета разведки США Питер Шредер, который отвечал за российское направление. "Он (Путин) не может заставить его (Трампа) понять ситуацию со своей точки зрения или заставить его изменить свою политику", - сказал экс-разведчик.

В Москве дают понять, что точкой, где началось взаимное разочарование Трампа и Путина, был саммит на Аляске. По словам Лаврова, тогда Трамп поддержал идею Путина о необходимости заключения всеобъемлющего мирного соглашения, но впоследствии снова вернулся к требованию немедленного прекращения огня на фронте.

"Когда они говорят только о немедленном прекращении огня, а потом пусть история судит - это радикальное изменение. Это также означает, что европейцы всячески пытаются выкрутить руки этой администрации", - заявил Лавров в одном из недавних интервью.

Война в Украине: политика США

Как писал УНИАН, обозреватели спорят о том, насколько Трамп на самом деле заинтересован в окончании войны в Украине. С одной стороны на прошлой неделе администрация Трампа впервые ввела весомые санкции против России, ударив по двум крупнейшим нефтяным компаниям.

С другой стороны обозреватели акцентируют на том, что Трамп в последний момент передумал давать Украине ракеты "Томагавк". Кроме того, он начал частичный вывод американских войск из Европы. Во время недавней встречи с Си Цзиньпином он также не стал поднимать тему российской нефти, покупая которую Пекин финансирует войну против Украины.

