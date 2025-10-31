Каждый человек ближе к Хэллоуину хочет пощекотать нервишки и эта локация именно то, что вам нужно.

Древний лес Хойя-Бачу в Румынии — место, где человеческое воображение способно разгуляться в полную силу, особенно во время ночной экскурсии с гидом. Это идеальный способ ощутить потустороннее очарование этой местности, особенно к Хэллоуину.

"Это место называют Бермудским треугольником Трансильвании. Здесь исчезло множество людей, некоторые утверждают, что это портал в другое измерение", — говорит экскурсовод Мариус Лазин, выпуская в холодный вечерный воздух клубы пара, похожие на стайки белых привидений. Лес Хойя-Бачу часто называют самым "призрачным" в мире, пишет The Guardian.

Это чуть больше двух квадратных километров старого леса на окраине румынского города Клуж-Напока. Лазин приходит туда по три ночи в неделю вот уже 12 лет, но даже он выглядит немного напряженным, когда водит фонарем по густым стенам вязов и буков, словно это граница известного мира.

Видео дня

Он указывает лучом фонаря на несколько пар тонких буков, чьи ветви переплелись, образуя арки. "Многие вошли сюда и не вышли обратно. Но не волнуйтесь. Наши туры возвращаются на сто процентов", — улыбается он.

Истории о странных событиях здесь насчитывают столетия — лес назван в честь пастуха, который якобы исчез вместе с двумя сотнями овец. Но всемирную известность Хойя-Бачу приобрел в 1968 году, когда военный техник Эмиль Барнеа сфотографировал НЛО, парящее над круглой поляной в центре леса. С тех пор сюда стекались йоги, шаманы, уфологи и исследователи паранормального со всего мира.

Однако этому мистическому лесу грозит уничтожение. Западные окраины Клуж-Напоки — современного технологического центра Восточной Европы — быстро расширяются, и застройщики требуют разрешения вырубить лес под жилье. Хотя несколько гектаров с редким дубом защищены, сам лес не имеет охранного статуса. Однако есть надежда, что власти все-таки удастся убедить сохранить лес как туристическую достопримечательность.

Мариус рассказывает легенды: о девочке, исчезнувшей во время пикника и появившейся через пять лет без единого пятнышка грязи, будто не прошло ни дня; о людях, слышавших шепоты среди деревьев и ощущавших прикосновения невидимых рук.

Сама Трансильвания — край, где реальность и миф сливаются. Здесь до сих пор верят в стригой — оживших вампиров, восстающих из могил. А замок Бран, в Карпатах, известен как "замок Дракулы" и притягивает тысячи туристов, особенно в Хэллоуин. Но даже легендарная Трансильвания кажется земной по сравнению с этими мрачными рощами. "В Хойя-Бачу граница между реальностью и воображением почти незаметна", — говорит Мариус.

Другие интересные локации по всему миру

Ранее УНИАН сообщал, что были названы 10 самых жутких мест мира, куда на Хэллоуин съезжаются миллионы туристов. Исследование, которое проанализировало данные из различных туристических источников, в частности Lonely Planet, Trip.com и Condé Nast Traveller, по отзывам путешественников, легендам и задокументированным случаям появления духов определило самые известные в мире локации с привидениями.

Кроме того, было названо скрытое место, в котором обожают отдыхать звезды. Оно идеально для спокойного отпуска, вдали от шумных пляжей и переполненных курортов.

Вас также могут заинтересовать новости: