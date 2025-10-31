Блогерша рассказала, как познакомилась с телеведущим.

Третья жена телеведущего Владимира Остапчука, Екатерина, рассказала, где и при каких обстоятельствах они познакомились. Девушка призналась, как ей удалось "завоевывать" симпатию шоумена.

В своем блоге в Instagram Катя ответила на самые популярные вопросы подписчиков. Они поинтересовались у блогера о знакомстве с Остапчуком и старте их романа.

По словам девушки, они познакомились в соцсетях в 2022 году. Именно тогда Остапчук развелся со второй женой Кристиной. Когда пара только начала встречаться, Екатерина пыталась покорить сердце Владимира через его желудок.

"Познакомились в Инстаграме. Первый год "ломала комедию": накрывала "поляны" на завтрак, обед и ужин. А потом говорят, что мне просто повезло", - поделилась 25-летняя блогерша.

Екатерина Остапчук рассказала, что старалась максимально поразить своего избранника, готовя для него. И, по ее словам, у нее это получилось.

"Просыпалась в 07:00, чтобы приготовить завтрак, потому что дальше он ехал на съемки Сначала вы работаете на репутацию, а потом репутация работает на вас", - с юмором отметила девушка.

Недавно жена Владимира Остапчука рассказывала, почему их семья не живет в собственном доме, а продолжает арендовать жилье.

