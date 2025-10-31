Личный опыт: действительно ли аэропорт Молдовы – самый удобный для украинцев

Аэропорт Кишинева на данный момент является одним из самых популярных транзитных узлов среди украинцев, путешествующих за границу. УНИАН.Туризм из личного опыта расскажет, действительно ли аэропорт молдовской столицы является самым удобным для путешественников из Украины.

Вот уже почти четыре года с начала большой войны России в Украине, жители и гости нашей страны вынуждены путешествовать за границу через аэропорты соседних государств. Практически сразу особой популярностью начал пользоваться маршрут через Молдову – сначала больше для жителей южных и восточных областей Украины, а затем и для путешественников из более отдаленных регионов.

На фоне этого Международный аэропорт "Кишинев", являющийся единственным международным в стране, получил толчок для развития – еще никогда он не принимал и не отправлял такое огромное количество рейсов. Где-то в 2018 году автор этого материала летала из Киева в столицу Молдовы в командировку, и тогда кишиневский аэропорт казался таким маленьким и сонным, с минимальным уровнем комфорта. Сейчас же это довольно оживленный транспортный узел, которому, впрочем, еще есть куда расширяться и развиваться. Тем более на фоне того, что восстановление пассажирского авиасообщения в Украине уже не кажется реалистичным в обозримой перспективе.

Минусы путешествий через аэропорт "Кишинев"

Несмотря на то, что уже почти четыре года аэропорт Кишинева является одним из основных для украинцев – и местный бизнес это прекрасно понимает и активно эксплуатирует в свою пользу, складывается впечатление, что транспортный узел не успевает за постоянным ростом потоков пассажиров.

Видео дня

Например, приехав в аэропорт за несколько часов до своего рейса, особенно ночью, пассажирам может быть трудно найти себе свободное место в залах ожидания или в кафе – их просто недостаточно, ведь этот аэропорт изначально не был рассчитан на такое количество людей. Особенно это касается зоны аэропорта до прохождения контроля – часть пассажиров настолько отчаялись, что просто ложилась спать на пол.

Кроме того, стоит быть готовыми к большим очередям в уборные, особенно женские – некоторые из них до сих пор имеют только по 2-3 кабинки, что однозначно мало для таких потоков пассажиров.

Что касается еды в аэропорту Кишинева, то цены на нее хоть и лояльные, если сравнивать с большинством аэропортов ЕС, выбор там все же не очень большой – в основном это несколько не очень диетических блюд местной кухни, выпечка и десерты. Поэтому если вы нуждаетесь в специальном питании, лучше позаботиться о нем заранее, взяв перекус из дома.

Еще один важный нюанс касается того, что некоторые украинцы, которые привыкли чаще летать через аэропорты той же Польши, ошибочно считают, что пересекая границу Украины с Молдовой, они сразу же попадают в ЕС, поэтому никаких других проверок им уже проходить не придется.

На самом деле все процедуры в аэропорту Кишинева проходят скорее так, как это происходило в Украине до большой войны. Поэтому украинцам стоит закладывать дополнительное время на прохождение паспортного контроля перед вылетом из главного аэропорта Молдовы – да, обычно это совсем недолго, но тем не менее.

Кроме того, и это может быть уже более ощутимо, по прибытию в пункт назначения также придется проходить еще один паспортный контроль – с 12 октября уже по обновленной процедуре, о которой мы отдельно писали в нашем предыдущем материале. В некоторых наиболее загруженных аэропортах Европы этот процесс может затянуться.

Кроме того, в некоторые популярные европейские столицы из Кишинева лететь на час-полтора дольше, чем из Польши или Венгрии. Здесь речь идет в первую очередь о Западной и Северной Европе. И это может быть критически важным для тех пассажиров, кому трудно летать по состоянию здоровья, или для путешественников с маленькими детьми. С другой стороны, до юга Европы или пляжных направлений вроде Греции, Балкан, Турции или Египта из Молдовы наоборот лететь ближе.

Плюсы путешествий через аэропорт "Кишинев"

Главный плюс путешествий через Молдову – время. Пока украинцам приходится иногда по 10 часов простаивать в очередях на польской границе или проходить все круги ада в Чопе, украинско-молдавская граница преодолевается довольно быстро, особенно когда вы путешествуете рейсовым автобусом. Например, во время нашей последней поездки на все процедуры ушло не более одного часа, поэтому из Киева прямо в аэропорт Кишинева мы попали менее чем за 10 часов. И даже из автобуса выходить не пришлось, не говоря уже об отсутствии необходимости выгружать весь свой багаж для таможенной проверки.

Если же ехать пассажирским авто или частным транспортом, в отдельные дни въезд в Молдову может растянуться на несколько часов. Например, прошлой осенью мы таким образом провели на границе около трех часов, но это была середина пятницы, когда пассажирский поток там традиционно больше. Плюс в этом случае все же пришлось доставать чемоданы для дополнительной проверки. И, тем не менее, даже так на всю дорогу у нас ушло всего 13 часов – это с двумя заездами в кафе и на заправку для отдыха и перекуса.

В целом, сейчас в Кишинев из Украины курсирует большое количество рейсовых автобусов, причем многие из них едут прямо в аэропорт. Например, из Одессы в молдовскую столицу можно доехать всего лишь за 5 часов, а стоимость билетов стартует от 700 гривень. Дорога из Винницы продлится около 8-9 часов, а билеты будут стоить от 1100 гривень. Автобусы из Киева в Кишинев едут в среднем 11-13 часов, а цены на билеты начинаются с 1000 гривень. Поэтому, как видим, это несколько дешевле, чем ехать через Польшу.

Те пассажиры, которые любят ездить с большим комфортом, могут поехать из Киева в Кишинев прямым поездом №351. Правда, курсирует он через день, в пути проводит 17 часов, а цены на билеты колеблются от 2335 гривень в плацкарте до 6050 гривень в люксе. Здесь цены примерно на том же уровне, что и по другим международным направлениям.

При этом в аэропорту Кишинева сейчас активно расширяется транспортная сетка. Больше всего рейсов через него предлагают местный лоукостер FlyOne, венгерский бюджетный перевозчик Wizz Air и украинская авиакомпания SkyUp Airlines, которая в конце 2024 года объявила об открытии в молдовском аэропорту своей базы на то время, пока из Украины летать остается невозможным. Правда, довольно часто цены на молдовские рейсы несколько дороже польских или румынских, а выбор у последних до сих пор шире.

Что касается цен на услуги внутри страны, то Молдова – довольно дешевая страна, если сравнивать с другими соседками Украины. Да, местные арендодатели уже также поняли, что на украинцах можно подзаработать, поэтому цены на жилье заметно подскочили – сейчас одноместный номер или апартаменты экономкласса для одного человека в среднем стоят около 50-60 евро (от 2430 до 2920 гривень по нынешнему курсу), хотя койко-места в многоместных комнатах в хостелах можно зайти и за 10-15 евро (от 490 до 730 гривень).

Но если ехать прямо в аэропорт без остановки в Кишиневе на ночь, то цены на еду и напитки там будут вполне лояльные. Например, молдовские пирожки "плацинда" в аэропортовом кафе стоят от 45 до 60 молдовских лей (около 110-148 гривень). Примерно столько же стоят вполне приличные кофе и чай. Салаты или другие более полноценные блюда будут стоить в среднем от 70 до 100 молдовских лей (около 170-250 гривень).

Кроме того, в аэропорту есть несколько магазинов, в том числе с местными товарами – от сладостей до вина. Эта продукция считается визитной карточкой Молдовы, поэтому ее можно смело покупать на подарок или себе на память. Цены – тоже вполне доступные.

Если же ехать в аэропорт из города, то цены на такси тоже будут вполне приличные – в среднем от 80 до 250 молдовских лей (около 200-600 гривень), в зависимости от района посадки.

Ну а поездка автобусом №33 от железнодорожного вокзала Кишинева до аэропорта продолжительностью в среднем 25 минут (ехать чуть больше 10 километров) вообще обойдется в смешные 6 молдовских лей (около 15 гривень).

Еще несколько полезных советов тем, кто путешествует через Молдову

Собираясь ехать через аэропорт Молдовы, важно правильно рассчитать свое время. Если вы имеете дополнительные финансы и время на ночевку, конечно, так будет спокойнее и комфортнее – не придется нервничать из-за возможности задержки на границе (хотя на молдовской границе такой риск минимален, он все же есть, если в автобусе вдруг будет "проблемный" пассажир) и можно будет отдохнуть с комфортом.

В противном случае, если вы выберете более "радикальный" вариант с ожиданием в аэропорту, все же попробуйте рассчитать время так, чтобы разница между прибытием в аэропорт и вылетом не превышала 5 часов – за большее время вы просто безумно устанете, а также будете регулярно что-то покупать.

И последнее, но не менее важное – язык. Должны констатировать, что граждане Молдовы намного опередили украинцев в плане перехода с русского на свой родной язык, и мы это заметили еще в 2018 году, когда были там в командировке: молодежь в основном уже мало употребляла язык оккупанта, больше ориентируясь на английский.

Если же говорить о персонале аэропорта, где есть люди разного возраста, в разговорах между собой они массово используют румынский язык (так теперь официально называется язык Молдовы) – и это приятно удивляет. Впрочем, увидев перед собой украинцев, они пытаются обслуживать их на русском, даже тогда, когда наши соотечественники пытаются говорить на английском. Это с одной стороны и понятно, персонал пытается сделать как лучше и объясниться (потому что не все хорошо владеют английским), но также все же огорчает, по крайней мере тех украинцев, для кого этот вопрос принципиален. Здесь единственный выход – выучить базовый набор слов на румынском: приветствие, благодарность, просьба, основные блюда, простые числа. По крайней мере, нам это позволило покупать еду в кафе и проходить пограничные процедуры без использования русского языка.

***

Аэропорт Кишинева смело можно назвать одним из самых удобных для украинцев, причем не только из южных или восточных областей. Впрочем, путешествуя через аэропорт молдавской столицы стоит учитывать ряд нюансов.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграмм-канале УНИАН.Туризм.