Юрист объяснила, от чего зависит размер пенсии.

Пенсии в Украине считаются одними из самых низких среди европейских стран - об этом сообщила платформа "Опендатабот". В среднем, украинские пенсионеры выживают на 3000 грн ежемесячно, но есть и те, кто получает больше. Адвокат ОА EvrikaLaw Ольга Брус в комментарии УНИАН рассказала, может ли учитель выйти на пенсию по выслуге лет и какую сумму ему начислят.

Какая пенсия у учителей в Украине и сколько можно получить за выслугу лет

Эксперт объяснила, что сейчас средняя зарплата учителей в Украине составляет около 14 тысяч гривен, а пенсия может быть в размере примерно 5-6 тысяч гривен. Также она ответила, в каком возрасте учителя выходят на пенсию по выслуге лет. По ее словам, для выхода на пенсию по выслуге лет учитель - будь то мужчина или женщина, должен достичь 55-летнего возраста и при этом иметь не менее 30 лет педагогического стажа.

Размер пенсии по выслуге лет учителям в Украине определяется индивидуально - Ольга Брус говорит, что для этого есть специальная формула. Берется средняя зарплата за последние три года работы, также учитывается коэффициент стажа, который рассчитывается от продолжительности именно педагогического стажа и еще учитывают коэффициент заработка - соотношение зарплаты конкретного учителя, которому назначают пенсию, к средней зарплате педагогов по Украине. Эти все коэффициенты суммируются и таким образом рассчитывается пенсия по выслуге лет.

Также адвокат объяснила, какая доплата за выслугу лет учителям:

от 3 до 10 лет - 10%;

от 10 до 20 лет - 20%;

более 20 лет - плюс 30% от средней заработной платы.

По ее словам, если у человека меньше, чем 3 года дополнительного педагогического стажа, то надбавка к пенсии ему не начисляется.

Кроме того, эксперт отметила, что перерасчет пенсии по выслуге лет в Украине не запланирован ни в 2025, ни в 2026 году. Пенсионные выплаты могут пересчитать только тем лицам, которые вышли на пенсию по возрасту.

справка Ольга Брус адвокат Опытный адвокат с многолетним опытом и практикой работы в гражданском и хозяйственном праве. Окончила Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Ныне ведет частную практику в сфере гражданского и хозяйственного права, деятельности ломбардов, специализированного коворкинга, аренды недвижимого имущества, договорного права.

