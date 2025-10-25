Пенсии в Украине считаются одними из самых низких среди европейских стран - об этом сообщила платформа "Опендатабот". В среднем, украинские пенсионеры выживают на 3000 грн ежемесячно, но есть и те, кто получает больше. Адвокат ОА EvrikaLaw Ольга Брус в комментарии УНИАН рассказала, может ли учитель выйти на пенсию по выслуге лет и какую сумму ему начислят.
Какая пенсия у учителей в Украине и сколько можно получить за выслугу лет
Эксперт объяснила, что сейчас средняя зарплата учителей в Украине составляет около 14 тысяч гривен, а пенсия может быть в размере примерно 5-6 тысяч гривен. Также она ответила, в каком возрасте учителя выходят на пенсию по выслуге лет. По ее словам, для выхода на пенсию по выслуге лет учитель - будь то мужчина или женщина, должен достичь 55-летнего возраста и при этом иметь не менее 30 лет педагогического стажа.
Размер пенсии по выслуге лет учителям в Украине определяется индивидуально - Ольга Брус говорит, что для этого есть специальная формула. Берется средняя зарплата за последние три года работы, также учитывается коэффициент стажа, который рассчитывается от продолжительности именно педагогического стажа и еще учитывают коэффициент заработка - соотношение зарплаты конкретного учителя, которому назначают пенсию, к средней зарплате педагогов по Украине. Эти все коэффициенты суммируются и таким образом рассчитывается пенсия по выслуге лет.
Также адвокат объяснила, какая доплата за выслугу лет учителям:
- от 3 до 10 лет - 10%;
- от 10 до 20 лет - 20%;
- более 20 лет - плюс 30% от средней заработной платы.
По ее словам, если у человека меньше, чем 3 года дополнительного педагогического стажа, то надбавка к пенсии ему не начисляется.
Кроме того, эксперт отметила, что перерасчет пенсии по выслуге лет в Украине не запланирован ни в 2025, ни в 2026 году. Пенсионные выплаты могут пересчитать только тем лицам, которые вышли на пенсию по возрасту.
Опытный адвокат с многолетним опытом и практикой работы в гражданском и хозяйственном праве.
Окончила Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение.
Ныне ведет частную практику в сфере гражданского и хозяйственного права, деятельности ломбардов, специализированного коворкинга, аренды недвижимого имущества, договорного права.