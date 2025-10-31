Главный фактор разброса цен - аренда квартир.

В 2025 году неравномерность цен на услуги в Украине стала еще более выраженной, чем раньше - в отдельных регионах они отличаются почти вдвое.

Об этом сообщается в октябрьском инфляционном отчете Национального банка.

Главный фактор разброса цен - аренда квартир.

В этом году дороже всего арендовать квартиры в Закарпатской, Львовской и Ривненской областях (в столице арендовать квартиру дешевле). В то же время если говорить о Харьковской и Одесской областях, то по сравнению с 2021 годом стоимость аренды снизилась.

Тарифы на проезд в городском транспорте также растут неравномерно.

"В течение последних четырех лет в Киеве, Киевской и Харьковской областях такие тарифы оставались неизменными. Зато в остальных регионах Украины они выросли в среднем в 2,6 раза", - говорят в НБУ.

Неизменность тарифов в некоторых регионах объясняют дополнительными расходами из городских бюджетов.

Что касается цен на продукты питания, то они оказались более равномерными. По оценкам специалистов, разница в ценах составляет около 16%.

"Самые низкие цены на продукты наблюдались в Полтавской области, тогда как в Киеве они были самыми высокими", - говорят в Национальном банке.

Довольно высокие цены на продукты наблюдаются в Херсонской и Запорожской областях.

Причины неравномерности цен разные. Дороже аренда квартир на Западе связана с тем, что с начала войны значительное количество внутренне перемещенных лиц поселилось в западных областях Украины.

"Разная интенсивность обстрелов и повреждений по регионам, миграция (как внутренняя, так и внешняя) изменили географическое распределение потребительского спроса, капитала и ресурсов", - говорят специалисты.

Эксперты обращают внимание на то, что с началом войны ухудшилась логистическая доступность в прифронтовых регионах, а кроме этого сформировались различные потребительские предпочтения людей в зависимости от места жительства. На цены также повлияли стабилизационные отключения электроэнергии.

В сентябре потребительские цены в Украине по сравнению с августом выросли на 0,3%. Что касается долгосрочных изменений, то в годовом измерении потребительская инфляция замедлилась в сентябре до 11,9%.

Напомним, ранее в правлении Национального банка приняли решение о сохранении учетной ставки на уровне 15,5%.

В НБУ отмечают, что поддерживают жесткие монетарные условия для того, чтобы сохранить привлекательность гривневых активов, а также обеспечить устойчивость валютного рынка и устойчивую тенденцию снижения инфляции до цели 5% "на горизонте политики".

По прогнозу регулятора, инфляция снизится до 9,2% в 2025 году, до 6,6% в 2026 году и до цели 5% в конце 2027 года.

