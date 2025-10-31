После этих санкций Россия может потерять 50 млрд долларов в следующем году, рассказал президент.

Санкции США в отношении российских компаний начнут действовать 20 ноября 2025 года. Об этом во время пресс-конференции рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНИАН.

"Американские санкции начнут действовать, наверное, 20 ноября 2025 года, если не будут какие-то шаги влево-право. После этих санкций Россия, по нашим данным, потеряет 50 млрд долларов в следующем году", - сказал президент.

В то же время, подчеркнул он, важно также влиять на третьи страны, которые продолжают торговать с РФ, наполняя ее бюджет.

"Например, Китай импортировал на 120 млрд. Представьте себе, США вводят санкции, сокращение будет 50, а импорт только Китая - 120 млрд. Они самый большой игрок, помощник в этой войне. Это факт. 120 млрд - это серьезная сумма", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что в следующем году Россия рассчитывает потратить около 210 млрд долларов на войну против Украины.

"Мы видим от Службы безопасности и от внешней разведки, мы видим, где они хотят увеличиться, и мы должны работать, чтобы у них не получалось. Они хотят увеличивать БпЛА, FPV и другие, они хотят увеличивать КАБы. Мы не видим увеличения, уже сейчас не видим возможности не только из-за денег, но и из-за санкционированных предприятий, то есть элементов не хватает. Это ракеты, мы не видим, что они будут увеличены", - сказал Зеленский.

По словам президента, РФ также хочет нарастить производство боеприпасов к артиллерии и минометов с 7 до 8 млн в следующем году. Президент также рассказал о санкциях в отношении производителей гиперзвуковой ракетной системы средней дальности "Орешник".

"У нас есть список, мы передаем коллегам. 25 производителей, которые работают на то, чтобы "Орешник" они могли производить. Хоть и немного, но, тем не менее, шесть в год. Двадцать пять производителей, соответственно, российских компаний. И они не санкционированы. И это очень важно - санкционировать эти компании", - пояснил Зеленский.

Ранее журналисты Reuters сообщали, что индийские компании перестали размещать новые заказы на закупку российской нефти с момента введения новых санкций США против российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти". Также крупнейший в Индии покупатель российской нефти - компания Reliance - сообщил, что будет придерживаться новых ограничений

Впрочем, уже позже Reuters сообщал, что индийские НПЗ придумали, как получить российскую нефть в обход санкций США, используя посредников.

Также журналисты Reuters сообщали, что премьер-министр Японии Санае Такаичи во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Токио отметила, что ее стране будет сложно отказаться от дальнейшего импорта российского газа.

