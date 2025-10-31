Румыния впервые прокомментировала вывод американских войск: их заменят солдаты НАТО

В дальнейшем страна планирует усилить собственную обороноспособность, особенно ПВО

После вывода американских войск свое присутствие в Румынии усилят войска НАТО. Об этом сказала министр иностранных дел страны Оана Цою. Она заявила, что в ближайшее время союзники по НАТО, за исключением США, отправят в Румынию новые войска и оборудование, пишет Digi24.

По ее словам, сейчас обсуждаются способы дальнейшего повышения обороноспособности Румынии с фокусом на противовоздушную оборону.

"До конца этого года и в следующем году мы увидим усиление присутствия НАТО в Румынии, а особенно усиление присутствия НАТО в плане способности вмешаться, если Румыния подвергнется прямой угрозе", - рассказала глава МИД.

Как отметило издание, это первая реакция властей Румынии на решение США вывести войска из Румынии. Заявление прозвучало после того, как американские войска частично покинули Румынию. В рамках двустороннего партнерства в Румынии на ротационной основе находились около 1000 солдат США. Цою заверила, что это решение не ослабит стратегическое партнерство между Румынией и Соединенными Штатами.

Украино-румынское производство дронов: что известно

Как писал УНИАН, в планах Румынии улучшить систему ПВО. В том числе, Румыния планирует наладить на своей территории совместное с Украиной производство дронов, которые могут выступать перехватчиками. Их планируют использовать для собственных нужд и предоставлять союзникам по НАТО. В стране заявляли, что это поможет лучше защитить восточный фланг НАТО.

Финансировать завод планируется в рамках механизма SAFE. Расходы на проект должны достичь 200 миллионов евро.

