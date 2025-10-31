Ранее рекордсменом считался Ульмский собор в Германии, высотой 161,5 метра.

Искупительный храм Святого Семейства в Барселоне, более известный как Саграда Фамилия, признан самой высокой церковью в мире.

Как пишет BBC, после того, как рабочие установили первую часть креста на вершине её центральной башни, высота базилики составила 162,91 метра и превзошла Ульмский собор в Германии (161,53 метра), который удерживал этот титул с 1890 года.

При этом центральная башня Иисуса Христа станет еще выше за счёт добавления остальной части креста в течение следующих нескольких месяцев, и в конечном итоге достигнет 172 метров.

В целом главное здание должно быть завершено в следующем году.

Саграда Фамилия – что известно

Саграда Фамилия привлекает 4,7 млн ​​посетителей в год и является вторым по посещаемости объектом в Испании после Альгамбры в Гранаде.

Спроектированный известным архитектором Антонио Гауди, храм в центре Барселоны строится уже более века - с 1882 года.

Однако к моменту смерти Гауди в 1926 году была построена лишь одна из запланированных 18 башен. В последующие годы строительством храма руководил фонд Саграда Фамилия, а финансирование осуществлялось за счёт пожертвований туристов, посетителей и частных лиц.

В в начале этого года, что Башня Иисуса Христа будет завершена в 2026 году. Таким образом будет завершено строительство всех 18 башен церкви, которое хотят приурочить к столетию со дня смерти Гауди.

Однако, хотя формально строительство церкви должны будут завершить в 2026, еще на несколько лет после этого растянутся отдельные декоративные работы – ориентировочно до 2030-2032 годов.

