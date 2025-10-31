Теперь поиграть в Hollow Knight: Silksong можно и на телефоне.

У пользователей Xiaomi появилась возможность запускать игры из Steam прямо на своих телефонах. Компания выпустила обновление "Игрового центра" для устройств Redmi K90 с новой экспериментальной функцией.

Технология работает на базе движка WinPlay Engine, разработанного Xiaomi. Речь не идет об облачном гейминге, поэтому в компании отметили, что все игры необходимо сперва купить.

При этом поддерживаются облачные сохранения и достижения, привязанные к аккаунту Steam, а также мультиплеер. Для гейминга предусмотрен экранный интерфейс, хотя при желании можно использовать геймпад, мышь и клавиатуру.

На данный момент запускать на Redmi K90 можно всего три тайтла: Hollow Knight, Hollow Knight: Silksong и Stardew Valley. Вероятно, в будущем этот список расширится – как и список совместимых устройств.

Пока функция доступна в тестовом режиме, поэтому пользователи могут сталкиваться с определенными проблемами. Если компании удастся решить все технические вопросы, вполне возможно, что через пару лет смартфоны станут почти полноценными портативными игровыми приставками для ПК-игр.

