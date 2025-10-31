Венесуэльский режим просит своих союзников по "оси зла" помочь ракетами, радарами и самолетами.

США разворачивают у берегов Венесуэлы дополнительные силы, очевидно, готовясь к наземной военной операции в этой стране. На этом фоне венесуэльский диктатор Николас Мадуро обратился к РФ, Китаю и Ирану с отчаянным призывом о спасении. Об этом пишут американские СМИ.

Флот США концентрируется у побережья Венесуэлы

Издание Newsweek рассказывает о явной концентрации американских сил вблизи Венесуэлы. Спутниковые снимки подтверждают развертывание в регионе большого десантного корабля Iwo Jima с более 1600 морскими пехотинцами на борту и ракетного есминца Gravely, снаряженного "Томагавками".

Также в регионе присутствуют десантно-транспортные корабли San Antonio и Fort Lauderdale, перевозящие штурмовики Harrier, ударные вертолеты Viper и многофункциональные самолеты Osprey.

Американские военные корабли сейчас находятся примерно в 200 км от венесуэльского острова Ла-Орчила, где расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационных установок страны. Как отмечает Newsweek, такое позиционирование флота свидетельствует о готовности к выполнению десантных операций или высокоточных ударов по острову.

И это все в дополнение к еще более 10 000 американских военнослужащих, дислоцированных по всему Карибскому региону, а также авианосцу Gerald R. Ford, ударной подводной лодке Newport News, катерам береговой охраны и логистическим судам, развернутым в регионе.

Ранее эти силы уже нанесли ряд ударов по судам, которые, по словам Трампа, перевозили наркотики из Венесуэлы.

"Размещение десантной группы повышенной готовности на "Иводзиме" и ракетного эсминца "Грейвли" представляет собой резкую эскалацию в регионе, подчеркивая растущую готовность Пентагона к возможным военным действиям", - пишет Newsweek.

Мадуро умоляет "ось зла" о помощи

По данным The Washington Post, на фоне наращивания американских войск в Карибском бассейне президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой срочно отремонтировать некоторую военную технику Венесуэлы и предоставить дополнительные военные радары и ракеты.

Согласно внутренним документам правительства США, с которыми ознакомились журналисты, Мадуро написал письма лидерам России и Китая, в которых призвал к "расширению военного сотрудничества" для противодействия "эскалации между США и Венесуэлой".

В частности венесуэльский диктатор умолял китайцев ускорить изготовление новых военных радаров для Венесуэлы.

"В своем послании Мадуро отметил серьезность агрессии США в Карибском бассейне, представив военные действия США против Венесуэлы как действия против Китая из-за их общей идеологии", - говорится в документах.

В письме к Путину Каракас просил помочь усилить противовоздушную оборону страны, в частности восстановить несколько российских самолетов Су-20МК2, ранее приобретенных Венесуэлой. Мадуро также попросил о помощи в капитальном ремонте восьми двигателей и пяти радаров в России, приобретении 14 комплектов ракет, которые, как считается, являются российскими, а также неуказанную "логистическую поддержку".

В документах правительства США также говорится, что министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес недавно договаривался о поставках военной техники и беспилотников из Ирана. Он в частности сообщил иранскому чиновнику, что Венесуэла нуждается в "пассивном оборудовании для обнаружения", "GPS-глушилок" и "почти наверняка беспилотниках с дальностью действия 1000 км".

Отмечается, что из документов непонятно, как отреагировали Россия, Китай и Иран на эти просьбы. Но известно, что в воскресенье в Венесуэлу прибыл российский транспортник Ил-76, который ранее уже попал под санкции США за перевозку оружия и наемников. А за день до того Москва ратифицировала новый стратегический договор с Каракасом, который впрочем не предусматривает прямых военных обязательств.

Как пишет The Washington Post, способность России помочь венесуэльской диктатуре сейчас крайне ограничена. К тому же Москва может быть даже заинтересована в таком конфликте, ведь он оттянет на себя внимание США от Украины. На последнее может указывать и то, что до сих пор Россия публично почти не комментировала текущее обострение ситуации в Карибском регионе.

Как писал УНИАН, в начале августа этого года США объявили 50 млн долларов денежного вознаграждения за информацию, которая поможет арестовать Николаса Мадуро.

Кроме того, Трамп приказал отправить к берегам Венесуэлы военную эскадру - якобы для борьбы с морским наркотрафиком, который генерирует Венесуэла.

На днях Трамп публично допустил возможность проведения наземной операции в Венесуэле.

