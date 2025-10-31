Кроме того, с помощью беспилотников удавалось находить потерявшихся детей. Для поиска включали на беспилотнике громкоговоритель (проигрывали детскую песню), и это помогло их найти.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) активно внедряют использование дронов и роботизированные системы для ликвидации последствий опасных событий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал Игорь Гетало, начальник Управления организации работы и использования беспилотных систем и робототехники ГСЧС. Гетало рассказал о роботизированных системах и дронах, которые применяют спасатели при появлении чрезвычайных ситуаций, в том числе после российских массовых атак.

"Нам удалось интегрировать беспилотные системы почти во все направления деятельности нашей службы. Наши системы работают на воде, под водой, на земле, в воздухе и даже в огне, потому что в арсенале нашей службы мы используем и самые обычные БПЛА типа мультиротора, и дроны типа "крыло", которые позволяют на масштабных пожарах в экосистемах осуществлять полеты на большие расстояния, и на пункты управлений, на штабы передавать обычный стрим, ортофотопланы", - отметил Гетало.

Также при пожаротушении применяются наземные роботизированные системы, которые позволят осуществлять безопасное тушение в местах, где существует угроза обвала или взрыва, угроза разгерметизации (если это нефтегазовый комплекс), угроза разгерметизации резервуаров.

Роботы для пиротехников

Вместе с тем, пиротехники активно применяют роботов, которые при обнаружении взрывоопасных предметов, например, кассетных боеприпасов, позволяют осуществлять их дистанционное уничтожение. Еще пиротехниками используются машины механизированного разминирования, которые позволяют на деоккупированных территориях значительно ускорить разминирование большего количества и объемов загрязненных земель, чтобы фермеры могли скорее начать обработку плодородных земель.

Применение надводных и подводных систем позволяют, особенно в зимний период, уменьшить время пребывания водолазов под водой, или позволяют дистанционно делать поиск объектов или предметов. Иногда эти системы позволяют искать тела утопленников.

Обеспеченность роботизированными системами

Гетало добавил, что ГСЧС имеет системы европейского производства, но сейчас привлекаются системы и государственного производителя.

Он отметил, что по состоянию на сейчас служба обеспечена на 95% различными БПЛА, а по наземным роботизированным комплексам "есть еще куда двигаться".

По его словам, БПЛА по состоянию на сейчас уже является незаменимым инструмент для ликвидации чрезвычайных происшествий. Благодаря беспилотникам можно выявлять пожары в экосистемах на ранних стадиях, но и осуществлять поиск нарушителей противопожарного режима.

"После ракетных, артиллерийских ударов, бомбовых ударов, здания, которые подверглись разрушениям - не очень стабильны. Наши системы позволяют эти здания обследовать для поиска пострадавших без дополнительной угрозы для личного состава", - рассказал Гетало.

Он добавил, что часто кто-то не выходит на связь и может находиться в поврежденном здании в условиях, что это здание постепенного разрушается. Поэтому, беспилотники позволяют осуществить обследование таких зданий на каждом этаже. Это надо делать, чтобы понять, стоит ли отправлять в это здание спасателей.

Кроме того, в этом году с помощью беспилотников удалось найти 12 человек в лесной местности. Для поиска ребенка включали на беспилотнике громкоговоритель (проигрывали детскую песню), и это помогло его найти.

Также во время тушения пожаров в экосистемах применяются БПЛА с тепловизорами.

Кроме пожарных роботов в ГСЧС есть еще логистические роботы и роботы-эвакуаторы.

В то же время, Гетало подчеркивает, что "ни один робот, ни в коем случае, не сможет заменить работу пожарного спасателя", но роботизированные системы помогают облегчить работу спасателей, а в отдельных случаях - сохранить их здоровье и даже жизнь.

"Первый самый массовый кейс - это роботы пожаротушения. К сожалению, с приходом войны в нашу страну нам очень часто приходится работать в условиях, когда существуют риски повторных ударов. Враг пренебрегает всеми правилами войны, не смотрит ни на что, и после первого удара, через 30-40 минут, или даже через час в это место снова прилетит "шахед" или баллистическая ракета. И этот второй удар направлен на работников ГСЧС, на медиков, на полицейских, на волонтеров, которые прибыли на это место для оказания помощи. И как раз эти работы нам позволяют не останавливать тушение на пожарах", - подчеркнул Гетало.

При таких обстоятельствах работы позволяют ликвидировать пожары. Оператор может находиться в укрытии и осуществлять тушение пожара.

Как сообщал УНИАН, в июне 2025 года в Киеве во время массированного российского обстрела погибли трое спасателей ГСЧС. Еще 9 спасателей получили ранения. Все они пытались ликвидировать последствия российских ударов.

