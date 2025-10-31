Покупатели больше не увидят дешевых яблок по 5-10 гривень за килограмм.

Урожай яблок в Украине в этом году лучше прошлогоднего. Цены на этот фрукт будут в среднем в пределах 30-40 гривень за килограмм.

Об этом рассказал УНИАН президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

"Ситуация по яблоку лучше, чем год назад, урожай лучше. Оно будет стоить 30-40 гривень. То есть, какие-то справедливые деньги. Не 5, не 10, конечно, потому что уже нет такой себестоимости", - поделился Баштанник в разговоре с УНИАН.

Ранее производители яблок работали чуть ли не себе в убыток, продолжает специалист. Уже сейчас часть их продукции идет на экспорт и высоко ценится в мире.

"Те, кто выращивают яблоки - их было часто жалко, что из года в год у них там минус-минус-минус-минус. Сейчас Украина очень классно наращивает экспорт, открывает рынки и работает над качеством", - уверяет Баштанник.

Среди стран, куда поставляют сочные украинские фрукты, он называет Канаду, Индию, Скандинавию и регион Юго-Восточной Азии. При этом отечественные продукты выигрывают конкуренцию у более опытных игроков.

"Это при том, что мы конкурируем с серьезными странами - это Польша, США, а еще Италия, Франция, Новая Зеландия", - констатирует спикер.

Ситуацию со значительным подорожанием яблок на внутреннем рынке Баштанник объясняет тем, что часть фруктов перерабатывается на концентрат, который затем можно использовать для производства восстановленного сока, вина и сидра, а также идет на экспорт.

"За прошлый год очень много яблока выехало в форме уже концентрата. Цены почему выросли - потому что концентратчики подняли закупочные цены, и многие из производителей подумали: зачем нам париться с этим свежим рынком, продадим на концентрацию. Если вы посмотрите, что, например, условно, Украина экспортировала 50 тысяч тонн концентрата, то считайте, что это 500 тысяч тонн сырья", - говорит собеседник УНИАН.

В то же время Баштанник уверяет, что и до 100 гривень за килограмм яблок цены больше не будут "прыгать".

Цены на яблоки в Украине и экспорт

Сейчас цена на яблоки почти вдвое превышает стоимость фрукта в аналогичный период прошлого года. И это несмотря на то, что часть сортов яблок в Украине существенно подешевела.

За рубежом украинские яблоки набирают популярность из-за своих вкусовых свойств и хорошего товарного вида. Несмотря на определенные погодные сложности со сбором нового урожая, Украина впервые в этом сезоне отправит фрукт на экспорт в Канаду.

