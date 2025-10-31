Службам такси могут разрешить работать в столице в комендантский час.

Военные выступают против сокращения комендантского часа в Киеве. Зато на совете обороны столицы представили проект решения по движению такси в ночное время.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на собственные источники в Киевской городской военной администрации.

В состав экспертов, которые обсуждали этот вопрос, вошли представители крупнейших служб такси, а также сотрудники департамента, правоохранители и военные.

Сейчас специалисты дорабатывают алгоритм запуска, а сам вопрос находится на стадии решения. Источники прогнозируют, что службам такси позволят работать в Киеве в комендантский час.

Поездки на такси в комендантский час

В августе УНИАН сообщил, что онлайн-сервисы такси Bolt, Uklon и Uber обратились к киевскому мэру Виталию Кличко с предложением разрешить передвижение по городу в период комендантского часа.

Также сообщалось, что в Киевской городской военной администрации работают с правоохранителями, чтобы создать четкий и прозрачный механизм для ночных перевозок такси. По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, в государственной администрации начали работать с силовыми структурами для создания четкого и прозрачного механизма.

Напомним, в октябре прошлого года во Львове разрешили возобновить работу сервисов такси в ночное время. В городе был запущен пилотный проект для вызова автомобиля через сервисы Bolt и Uklon во время комендантского часа.

