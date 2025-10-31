РФ на сегодняшний день не доминирует в районе Покровска, но там ситуация сложная, поскольку россияне сосредоточили на этом направлении около 170 тыс. военных.

На сегодня окружения Сил обороны Украины в районе Покровска нет. Об этом во время пресс-конференции рассказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, планирует ли Украина выводить войска из Покровска в случае угрозы окружения, передает корреспондент УНИАН.

"Под Покровском наши силы контролируют ситуацию. Там со всех сторон есть напряженная ситуация с врагом. Помните ситуацию с Курской операцией. Помните, информационно как это было - очень много разного. Что у нас 5 или 8 тысяч в окружении. Что было ложью, никаких 5-8 тысяч, никого не было в окружении. Все командиры на местах понимают - как можно допустить окружение? Никак. Люди важнее всего, все это понимают. Но вы должны знать, они не доминируют сегодня там. Их много, но сказать, что они побеждают - это неправда", - сказал Зеленский.

Он добавил, что ситуация в Покровске сложная, поскольку РФ сосредоточила на этом направлении около 170 тыс. своих военных.

"На утро, я разговаривал с главкомом, изменений в Покровске нет. В Покровске есть русские, наши их уничтожают, уничтожают понемногу. Потому что надо беречь личный состав... То, что Россия говорит - я был в некоторых кабинетах, геометрически разных. И видел разные карты. Видел карту боевых действий на территории Украины, которая выглядит странно. Видел и другие карты. У нас разные почему-то карты реальных боевых действий в Украине, России, Европе, США. И в какой-то момент мы все это согласовываем, понимаем, где есть проблемы, а где манипуляции", - добавил Зеленский.

"Путин говорит, что он поедет в Покровск. И охотно, если он приедет в Покровск. Все будут аплодировать. Мы понимаем, чем все закончится", - заявил глава государства.

Также о ситуации в Покровске рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк:

"Когда мы говорим за Покровск, надо поблагодарить все Силы обороны, которые мегапрофессионально и мегаотдано там работают. Но начать с того, что враг впервые задекларировал, что мы вот-вот на днях его возьмем год и три месяца назад. За это время они прошли 7 километров. Мегамощные специалисты, в кавычках, прошли всего 7 километров. Но убитыми они потеряли десятки и десятки тысяч. Я молчу о раненых. Но сегодня там все объединили силы. Ежедневно их там просто перемалывают", - сказал Малюк.

Ранее о продвижении россиян в районе Покровска сообщали аналитики DeepState. Также РФ имела продвижение в районе других населенных пунктов, в частности в Успеновке, Новониколаевке и вблизи Новогригорьевки.

Нардеп Роман Костенко ранее заявлял, что потеря Покровска является "вопросом времени", учитывая то количество сил, которое РФ отправила на это направление. Также он сказал, что контрнаступательная операция под Добропольем должна была остановить наступление РФ, но она "не прошла успешно".

