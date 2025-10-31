В декабре актер станет альтруистическим донором.

Американский актер Джесси Айзенберг, известный по фильмам "Социальная сеть" и "Иллюзия обмана" собирается пожертвовать одну из своих почек незнакомому человеку.

В эфире шоу TODAY 42-летний артист признался, что идея стать альтруистическим донором (когда донор не знает получателя лично, - УНИАН) возникла у него еще 10 лет назад, но тогда он не нашел соответствующей организации. Теперь, когда это можно реализовать, он считает свое решение "очевидным и естественным шагом":

"Я действительно это делаю - через шесть недель я отдам свою почку. И я чрезвычайно рад... Это почти без риска и очень нужно. Думаю, когда люди об этом узнают, они поймут, что это очевидная вещь, если есть время и желание".

Айзенберг добавил, что в рамках программы семейных ваучеров Национального реестра почек США он может указать родственников, которые в случае необходимости получат приоритет на донорский орган. Также актер пошутил, что имеет "слишком много крови" и поэтому часто сдает ее.

"Мне просто нравится это делать, не знаю почему. Во мне так много крови, что я чувствую, что должен ею делиться", - рассказал звезда "Иллюзии обмана".

Напомним, весной стало известно, что Джесси Айзенберг получил гражданство Польши. Это стало возможным из-за того, что известный актер имеет польские корни.

