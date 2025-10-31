Transsion, владеющая брендами Tecno и Infinix, зафиксировала рост на 12% в годовом исчислении и поднялась на четвертое место.

Корпорация Samsung сохранила лидерство на мировом рынке смартфонов. В третьем квартале 2025 корейский бренд увеличил глобальные поставки на 6% – с 57,5 до 60,6 миллиона устройств, говорится в отчете Omdia.

Ключевую роль в этом успехе сыграли высокие продажи новых раскладушек Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7, а также бюджетных моделей Galaxy A07 и A17, получивших широкую популярность в странах Азии и Ближнего Востока.

Успех Apple обеспечили сильные продажи флагманов iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max, которые особенно востребованы на рынках Индии и Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, Apple осталась на втором месте с долей 18%, тогда как Samsung удерживает 19% рынка.

В пятерку по мировым продажам также вошли Xiaomi с долей 14% рынка, Transsion (9%), владеющая брендами Tecno и Infinix, и Vivo (тоже 9%).

Интересно, что именно Transsion заняла лидирующее место как самый быстрорастущий бренд смартфонов среди пяти лучших в 2025 году. Он зафиксировал рост на 12% в годовом исчислении и поднялся на четвертое место, отгрузив 28,6 миллиона единиц, в то время как рост Samsung и Apple составил 6% и 4% соответственно.

Ранее стало известно, что Samsung планирует повысить цены на свои смартфоны из-за резкого роста стоимости микросхем памяти. Телефоны других производителей, в частности, Xiaomi, тоже могут вырасти в цене.

Меж тем эксперты определили самый автономный в мире смартфон – это не iPhone или Xiaomi. При средней нагрузке устройство выдержало рекордные 21 час и 57 минут.

