Накануне AMD выпустила новый пакет графических драйверов Adrenalin Edition 25.10.2, добавляющую оптимизацию для Battlefield 6 и VTM: Bloodlines 2. В то же время этот релиз стал последним с игровыми улучшениями для видеокарт с архитектурой RDNA 1 и 2 (Radeon RX 5000 и RX 6000).

Согласно официальному заявлению AMD, эти модели переходят в "режим обслуживания". В драйверах для них больше не будет оптимизации под новые игры, только исправления багов и критические обновления безопасности. Все дальнейшие улучшения будут сосредоточены на RDNA 3 и RDNA 4 (RX 7000 и RX 9000).

Таким образом, даже относительно новые модели вроде RX 6750 GRE (2023) останутся без оптимизации для новых игр. Причем в Китае, где эти карточки изначально появились, они были представлены в качестве альтернативы RX 7600.

В сети отмечают, что это решение смотрится как минимум странно, особенно на фоне того, что конкуренты из NVIDIA поддерживает свои поколения GPU значительно дольше – вплоть до 10 лет. Напомним, что GTX 700, GTX 900 и GTX 10 перестали получать обновления только в этом году.

Согласно свежему опросу Steam, в 74% компьютерах, зарегистрированных в Steam, установлена видеокарта Nvidia. На AMD приходится всего 17%. В этом году доля "красных" на рынке видеокарт упала до исторического минимума.

Ранее эксперты определили лучшую видеокарту для большинства геймеров в 2025 году. RX 9060 XT попросту не имеет конкурентов по соотношению цены и характеристик, считают в сети.

УНИАН рассказывал об энтузиасте, который собрал коллекцию из всех видеокарт NVIDIA и AMD. В сети подсчитали, что приблизительная стоимость всех такой коллекции составляет от 200 до 300 тысяч долларов.

