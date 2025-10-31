Адвокат рассказала о биологической семье мальчика.

Жена телеведущего Тимура Мирошниченко, адвокат Инна, рассказала о биологических родителях своих приемных детей. Она поделилась, что нашла мать 4-летнего Марселя.

В подкасте "Мама, я дома!" женщина призналась, что долгое время пыталась узнать информацию о биологических родителях приемных детей. Недавно Инна нашла мать Марселя в соцсетях и узнала в ее фото черты лица маленького сына.

"Я нашла маму. Она очень молодая, у нее не было социальных сетей раньше, но я иногда ее искала. И вот открываю профиль и вижу - это Марсель! Его глаза, его губы, его лицо. Он очень похож на биологическую маму", - отметила Мирошниченко.

По словам адвоката, биологическая семья Марселя очень проблемная и, кроме мальчика, из нее уже изымали детей. Однако, Инна добавила, что именно матери ее приемного сына удалось вырваться из этого круга и наладить свою жизнь.

"Я знаю, что у нее в биологической семье тоже были изъятия детей, ее родители злоупотребляли алкогольными напитками. У Марселя есть дядя или тетя, которые такого же возраста, как и он, и которые тоже проживают в заведении. То есть эта история тянулась еще с того поколения и перешла в это поколение, но этой женщине удалось, по меньшей мере, по фото, вырваться оттуда", - рассказала знаменитость.

К слову, недавно Инна Мирошниченко откровенно рассказала, с какими проблемами сталкивается в воспитании приемного сына Марселя.

