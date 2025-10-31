Графики отключений 1 ноября: кто будет сидеть без света

На субботу в энергосистеме Украины введены ограничения для бытовых потребителей и промышленности.

В субботу, 1 ноября, с 8 до 10 утра и с 15 до 22 вечера будут действовать почасовые графики отключений света для населения в части регионов Украины. Об этом информирует Укрэнерго.

Ситуация в энергетике несколько улучшилась, однако без отключений не обойтись. Ограничения подачи электроэнергии связаны с регулярными террористическими атаками российской оккупационной армии по критической инфраструктуре Украины.

Выключать свет в домах украинцев 1 ноября будут в половину очереди отключения.

Для промышленных потребителей электроэнергии будут применены ограничения мощности в те же часы, что и для общественных.

Энергетики предостерегают, что в случае новых ударов графики ограничений света могут меняться в соответствии с ситуацией в системе. Дополнительно специалисты призывают потребителей не включать в сеть несколько мощных приборов одновременно.

График отключения света Киев

Для столицы предусмотрено шесть очередей с двумя подчерками в каждой. Отключать предварительно планируют только три из двенадцати почерков. Это №4.1 утром и №№2.1 и 3.2 в

График отключения света Днепропетровская область

На шесть очередей разбиты потребители и в Днепропетровской области. Применяться отключения будут только для четырех почерков из них. Это №№ 1.2 и 5.1, а также вся третья очередь.

Отключение света в Украине

Перед стартом отопительного сезона РФ усилила удары по критической инфраструктуре Украины. Только за октябрь армия оккупантов нанесла семь крупных ударов с использованием беспилотников и ракет. Больше всего пострадали жители и объекты в таких городах, как Сумы, Чернигов, Харьков, Полтава, а также в столице. В этом году Россия значительно усилила интенсивность обстрелов.

Поэтому энергетики часто вынуждены работать круглосуточно - параллельно с этим вводят и плановые отключения для балансировки системы. Оперативно узнать график отключений в своем городе можно в сети.

