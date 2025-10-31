Певица призвала задействовать деньги для добрых дел.

Популярная американская певица и автор песен Билли Айлиш призвала миллиардеров использовать свои деньги на помощь тем, кто в этом нуждается.

Как пишет CBC, 23-летняя звезда не сдержала эмоций на церемонии WSJ Magazine Innovator Awards в Нью-Йорке, где получила награду "Музыкальный инноватор года". Айлиш обратилась к состоятельным гостям с откровенным призывом:

"Мы живем во время, когда мир действительно в очень плохом и темном состоянии, и людям нужны сочувствие и помощь, пожалуй, как никогда раньше, особенно в нашей стране. Я бы сказала так: если у вас есть деньги, было бы замечательно использовать их на добрые дела - или, возможно, отдать тем, кто действительно в этом нуждается".

Прямо перед этим было объявлено, что певица пожертвует 11,5 миллиона долларов из доходов тура "Hit Me Hard and Soft" на программы продовольственного равенства, борьбы с изменением климата и сокращения выбросов углерода.

"Люблю вас всех, но здесь есть несколько человек, у которых гораздо больше денег, чем у меня. Если ты миллиардер - зачем ты миллиардер? Без хейта, но, серьезно, поделись деньгами", - добавила она.

Издание отмечает, что среди присутствующих в зале был и Марк Цукерберг, состояние которого оценивается в сотни миллиардов долларов. По данным People, он не аплодировал после слов Айлиш. Рядом с ним находилась его жена Присцилла Чан. Кроме пары, на церемонии были режиссер Спайк Ли, модель Хейли Бибер, музыкант Questlove и актеры Адам Скотт и Бриттани Сноу.

