Украинцам могут отказать в пересечении границы, если нарушены определенные правила.

Новые правила въезда в ЕС для украинцев заработали с 12 октября, когда пограничники стран Европейского Союза начали выполнять свои обязанности, руководствуясь положениями системы EES. Узнайте, какие документы нужны для выезда за границу в военное время и в каком случае украинца могут не пропустить в другое государство.

Какие документы нужно взять для выезда за границу мужчине и женщине

Эксперт по туристическим вопросам Татьяна Крикун в комментарии УНИАН объяснила, что нужно украинцу для выезда за границу в зависимости от его пола. По ее словам, мужчины должны показать:

заграничный паспорт;

документы, которые подтверждают право на выезд.

В частности, это могут быть документы об инвалидности и/или наличие трех или более детей в возрасте до 18 лет (свидетельства о рождении также нужно показать на границе). Впрочем, разрешения на выезд не нужны сейчас мужчинам до 22 (включительно) и после 60 лет, потому что они не считаются военнообязанными.

Кроме того, для выезда за границу можно предоставить документы об обучении в иностранном вузе. Если речь идет о госслужащих, говорит Крикун, которые могут выезжать за границу только в командировку, им нужно показать документы, подтверждающие наличие бронирования и письмо о командировке.

По словам эксперта, военные имеют право выезжать за границу в отпуск. Для пересечения границы нужно иметь письмо от Генштаба, в котором указано, что они отправляются за границу именно с такой целью.

Большинству женщин, говорит Крикун, понадобится только загранпаспорт. Впрочем, для военных и чиновниц действуют другие правила:

"Женщинам-военнослужащим, как и мужчинам, которые служат, для выезда за границу нужен документ от Генштаба".

Чиновницам, отмечает эксперт, для выезда понадобится письмо от госоргана или учреждения, в котором указано, что им разрешено пересекать границу с целью командировки.

Нужна ли страховка для выезда за границу из Украины 2025

Дополнительно Крикун объяснила, нужна ли страховка для въезда в Европу для украинцев:

"Для выезда за границу нужна туристическая страховка. В законодательстве Европейского союза прописано, что у лиц, въезжающих на территорию ЕС, должна быть туристическая страховка".

Иногда, говорит эксперт, при въезде за границу наличие такой страховки не проверяют, но, если проверят, и ее не будет - лицу не позволят пересечь границу.

Поэтому важно понимать, какая страховка нужна для пересечения границы - это должен быть документ, срок действия которого на 15 дней дольше, чем срок пребывания лица за границей. Страховку можно купить в любой страховой компании или в банке или, если лицо покупает тур через турагентство, то часто через туристического агента можно приобрести и страховку.

Сколько нужно иметь при себе денег для поездки в Польшу и другие страны

Крикун говорит, что общие правила пересечения польской, румынской и молдавской границы одинаковы, но есть определенные нюансы. Эксперт привела несколько примеров. Так, на румынской границе пограничники при въезде взрослого с ребенком требуют разрешение на выезд от обоих родителей несовершеннолетнего. Но этого европейские пограничники не должны требовать, потому что такой контроль должна осуществлять украинская сторона.

На польской границе могут требовать доказать наличие определенной суммы денег наличными или на банковском счете, если лицо не имеет обратного билета. В таком случае нужно учитывать, какая сумма денег должна быть при пересечении границы. В случае отсутствия билета обратно, лицу нужно доказать, что у него есть по 300 злотых на четыре дня пребывания, а в дальнейшем - 75 злотых на каждый день пребывания. Кроме того, еще нужно иметь 200 злотых, чтобы вернуться домой. Крикун отмечает, что можно показать пограничникам наличные или справку из банка о состоянии счета, выданную на английском языке.

Впрочем, эксперт уверяет, что наличие средств не проверяют, если лицо едет транзитом (к примеру, направляется в Египет, но вылетать из польского аэропорта).

"Что касается молдавской границы, то ее проходят быстрее, чем остальные. К примеру, на границе с Молдовой лицам можно даже не выходить из автобуса", - говорит Крикун. Пограничники могут просто собрать паспорта, проверить и вернуть. А на польской границе, чаще всего, пассажирам нужно выходить из автобуса, их вещи проверяют. По словам эксперта, на молдавской границе обычно вещи не проверяют.

Что сейчас нужно для пересечения границы - другие правила

Если вы запомнили, сколько денег нужно показать на границе, планируя путешествие, надо учитывать и другие аспекты. Так, эксперт отметила, что с 12 октября введена дополнительная регистрация - при пересечении границы со странами ЕС лиц фотографируют пограничники и вносят информацию в дополнительную программу. Кроме того, лица еще должны отсканировать свой загранпаспорт и сдать отпечатки пальцев. Это немного удлиняет процедуру прохождения границы.

Если ехать автобусом или поездом, то перечень документов для пересечения границы будет стандартным. А для въезда на автомобиле в любую страну ЕС нужно международное страхование машины (так называемая "Зеленая карта"). Кроме того, нужно иметь при себе документы на авто. Сама Крикун считает, что в случае поездки поездом пограничный контроль происходит быстрее всего.

Дополнительно надо понимать, что у пограничников есть доступ к базе данных, по которой они могут проверить, что на лицо по определенной причине судом наложен запрет на выезд за границу. Если такое судебное решение есть, то, по словам эксперта, лицо за границу не попадет.

справка Татьяна Крикун Эксперт по туристическим вопросам Окончила Крымскую академию природоохранного и курортного строительства. С 2019 года имеет собственное турагентство.

